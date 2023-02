Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo Paolo Fox per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Ariete

Questa è una buona giornata per cercare di parlare con il vostro partner di un problema che vi preoccupa. Potreste cercare di rinnovare la fiducia tra voi due, o anche di risolvere i problemi che hanno pesato sul vostro rapporto. La tranquillità della casa o delle amicizie è il miglior alleato oggi per la vostra stabilità emotiva, che negli ultimi tempi è stata un po’ malconcia.

Toro

Se hai intenzione di fare uno sforzo fisico oggi, come salire in montagna o praticare uno sport, prendi provvedimenti per evitare lesioni alle articolazioni. In caso contrario, avrai un brutto momento. È tempo di pianificazione. Devi pensare che tutto lo sforzo che investi nel riflettere sul futuro ti porterà benefici incalcolabili nel lungo periodo.

Gemelli

L’avventura è l’antidoto alla voglia di libertà e indipendenza che vi assale. Oggi avete la possibilità di incontrare una o più persone che vi riporteranno al passato recente. Fate molta attenzione se dovete guidare di notte. L’avventura, se sottoposta a precauzioni di base, sarà oggi una buona medicina per la voglia di libertà e indipendenza che vi assale. Cercate di sfuggire alla routine. Oggi avete la possibilità di incontrare una o più persone che vi riporteranno al passato recente. Fate molta attenzione se dovete guidare di notte.

Cancro

L’assenza di vizi è sinonimo di noia e il loro eccesso è un chiaro segno di squilibrio emotivo. Cercate oggi di non mettervi nella seconda fase, che è quella in cui vi troverete quando sarete annoiati e frustrati da tutto. Con un po’ di pazienza, un po’ di incoraggiamento in più e una passeggiata all’aperto a metà mattina, riuscirete a ribaltare una giornata iniziata male e a migliorarla. Fermatevi un po’ a metà mattina per prendere un po’ d’aria e guadagnare slancio.

Leone

Oggi siete di umore fortunato e questa è un’opportunità che dovete sfruttare al meglio.

La ruota dello Zodiaco vi offre una nuova prospettiva sulla vostra dimora, che vi permetterà di diventare il centro dell’affetto stabile di tutto il clan. Capirete come nella vostra famiglia risieda la vostra vera fortuna. I corpi celesti come Urano, Saturno e il Sole non influenzeranno più di tanto l’atmosfera di gioia e benessere che respirerete in questa giornata e che si prolungherà. Si limiteranno, questi pianeti, solo a non permettervi di fare sempre “centro” in certe occasioni. Ma questo non sarà davvero un male.

Vergine

Congratulazioni, avete deciso di smettere di fumare! È una buona notizia e un grande risultato. Ma smettere di fumare vi porterà il logico stato di ansia che dovrete cercare di controllare. Limitatela al massimo. È probabile che i progetti in sospeso relativi alla futura famiglia si concretizzino. Fate il possibile per promuovere l’accordo tra tutte le parti coinvolte in questo processo.

Bilancia

È normale che i vostri figli siano inclini alle distrazioni e alle dimenticanze. Non è vero, e non è giustificato essere delusi da piccoli dettagli che sono sicuro verranno corretti con il tempo. Giornata incline alle distrazioni e alle dimenticanze. Cercate di non occuparvi di cose importanti, soprattutto se dovete occuparvi della puntualità.

Scorpione

Forse vi sentite come se la vita avesse cambiato completamente direzione. Forse vi state chiedendo se è possibile che non siate dove volete essere nella vostra vita. La verità è che si tratta solo di un’impressione. Se state cercando di decidere se apportare o meno delle modifiche alla vostra casa, pensate a quali tipi di strutture comunicheranno meglio gli ambienti.

Saggittario

Oggi vi si presenterà una buona opportunità economica sotto forma di partnership o di partecipazione a un progetto ambizioso. È probabile che questo porti a forti discussioni con una persona a voi vicina, ma non con il vostro partner romantico. Cercate di non dire cose di cui poi vi pentirete. In questi giorni vi si presenterà una buona opportunità economica sotto forma di partnership o di partecipazione a un progetto ambizioso.

Capricorno

Se avete tenuto il passo con le vostre spese, potrete ridurle senza troppi sforzi. Ciò costituirà la base per un’economia sana che sarà una buona base per gli investimenti vicini, che non possono essere evitati. La salute, in generale, è abbastanza buona. Tuttavia, fate attenzione al fegato: se si esagera, può essere un pedaggio per voi.

Acquario

Nei prossimi giorni è necessario prendersi un po’ di tempo per non pensare ai propri progetti futuri. Anzi, è importante non farlo affatto. È meglio godersi la bella atmosfera, perché nei prossimi giorni avrete bisogno di un’ulteriore carica di energia. Il vostro partner potrebbe darvi qualche motivo in più per diffidare di lei e della sua fedeltà, ma alla fine non sarà altro che un miraggio. Non tenetene conto. Non è una cattiva idea ordinare il cibo oggi.

Pesci

Dovete ricordare che siete un essere umano, non una macchina. Dovete prendervi cura anche di voi stessi. Siete ancora convinti che sia necessaria una maggiore disciplina a casa, e forse è vero, ma affrontate il problema da un punto di vista razionale. Non c’è bisogno di ingigantire le cose. Riscoprirete un vecchio problema che ormai avevate quasi dimenticato, ma che vi aspettava. Non rimandate ulteriormente il problema.