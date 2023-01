Ariete

Giove nel vostro segno vi dà forza in vari settori della vita, tra cui la salute e la forma fisica. Se siete nati dal 21 al 25 di questo mese, soprattutto se la giornata di oggi rientra in questo intervallo di tempo, potete contare su Giove.

Toro

Discreta configurazione planetaria in principio per il vostro segno. Le energie amichevoli e di sostegno del Sole, di Mercurio e di Plutone del Capricorno vi aiuteranno ad avere successo in tutto ciò che tenterete oggi.

Gemelli

Un evento significativo che si verifica oggi è la congiunzione di Marte, che favorisce la comunicazione e l’interazione. La Luna, inoltre, crea un angolo positivo con la vostra personalità se siete nati a maggio, rendendovi ancora più socievoli del solito!

Cancro

Potreste esservi sentiti oppressi da influenze negative e dalle molte richieste della vostra vita, ma queste tensioni sembrano attenuarsi. Questo potrebbe essere un buon momento per risolvere questioni familiari irrisolte o per occuparsi di questioni finanziarie che hanno pesato sulla…

Leone

La relazione negativa tra Saturno e Urano porta qualche piccola difficoltà nella vostra vita, ma come indomiti Leos possedete slancio, dinamismo e perspicacia, tutte qualità necessarie per superare qualsiasi sfida.

Vergine

Plutone, il Sole e Mercurio sono tutti allineati con voi oggi. Si tratta di una configurazione molto potente, che può portarvi lontano se solo fate scelte intelligenti su come dirigere i vostri passi ed evitare di commettere errori!

Bilancia

Poiché il vostro pianeta governatore, Saturno, si trova in un segno molto simile al vostro, l’Acquario, e anche un’espansiva Venere (nota come dea dell’amore) si trova in questa parte del cielo, abbondano gli influssi che potrebbero portarvi maggiore razionalità e fortuna all’interno della vostra famiglia o della cerchia di amicizie fidate: questi speciali allineamenti planetari si verificano solo durante i compleanni.

Scorpione

I vostri potenti pianeti – compreso il più lento e distante di tutti, Plutone in Capricorno – sono ancora schierati a vostro favore. Da Nettuno in Pesci (un segno abbastanza romantico!) a Mercurio, anch’esso situato lì, con la sua forte influenza sulla comunicazione…

Sagittario

Uno splendido Giove continua a stazionare nel segno amico dell’Ariete e facilita i contatti con gli altri, soprattutto se siete nati nella prima decade. La Luna vi gratifica oggi dalla Bilancia, donandovi grande sensibilità e partecipazione emotiva.

Capricorno

Venere e Saturno sono benefici e si trovano nel segno successivo al Il soggiorno di questi due pianeti, Mercurio e Urano, avrà un effetto rinvigorente per voi. Permetterà a tutti i simboli di espandersi e questa è un’ottima notizia!

Acquario

Se siete nati dal 16 al 19 febbraio, Plutone nel segno buon vicino del Capricorno vi dona passione, energia e dinamismo. Mercurio – il pianeta della comunicazione – nello stesso segno vi stimola ad attrarre l’arte o la cultura (e forse anche la vostra famiglia).

Pesci

Urano avrà un’influenza positiva su di voi ancora per un po’, dal vostro punto di vista. Il transito di questo pianeta in Toro ha stimolato in voi una bella forza reattiva e combattiva, che anche Saturno sta aiutando con la sua razionalità e il suo buon senso (che ora possono combinarsi bene).