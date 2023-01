Ariete

Il transito dei pianeti in Capricorno appesantisce la vostra aria, costringendovi a portare rinforzi amplificando il vostro dinamismo Ariete.

Toro

Le previsioni astrologiche sono quasi identiche a quelle di ieri, quindi rimangono ottime indicazioni nella sfera familiare.

Gemelli

La posizione dei pianeti non cambia rispetto a ieri, quando Marte era ancora in Gemelli e vi ha aiutato a trovare l’armonia tra gli amici fidati.

Cancro

Il transito della Luna nel vostro segno zodiacale può essere un po’ dirompente oggi, soprattutto se siete nati a luglio.

Leone

La posizione dei pianeti non è cambiata molto rispetto a ieri. Il gruppo di pianeti in Capricorno vi invia sempre suggerimenti – di buon senso, razionali e logici – su ogni aspetto della vostra vita.

Vergine

Luna e Mercurio, Urano, Sole e Plutone vi favoriscono in modo quasi esplosivo proseguendo la fase fortunata iniziata qualche tempo fa. Inoltre, Urano nel Toro in particolare, vi carica di sicurezze, di ottimismo, di buona fortuna.

Bilancia

Da oggi la Luna è nel vostro segno. Ma una configurazione fortunata rimane sostanzialmente invariata per due giorni: la bella Venere in Acquario e l’altrettanto fortunato Marte in Gemelli.

Scorpione

I transiti possiamo considerarli nella media, con qualche negatività facilmente superabile. Particolarmente benefico è l’effetto dato da un bel Plutone – che è particolarmente positivo per il vostro segno e può essere avvertito in modo più forte da quelli di noi che sono…

Sagittario

I transiti di Saturno sono ben posizionati per voi, soprattutto se siete nati in dicembre.

Capricorno

La Luna e Giove non vi sono favorevoli oggi, ma il resto dei pianeti continua a sorridervi. Vi fate strada lentamente e silenziosamente e avete il sopravvento su tutto.

Acquario

Non cambia molto in questa giornata rispetto al panorama planetario già visto ieri; i valori dominanti del Capricorno conferiscono un’atmosfera di razionalità, serietà generale e rispetto.

Pesci

Le stelle vi favoriscono e questo mese porta una serie di vittorie, soprattutto in ambito domestico. Venere è accanto a voi in Acquario e vi incoraggia con la sua presenza amichevole.