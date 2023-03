L’ortica è un eccellente alleato tutto naturale nella lotta contro le infezioni primaverili della pelle, dell’intestino, delle vie urinarie… Elimina le tossine dal nostro corpo restituendoci elementi vitali e benefici.

L’ortica, nota come “erbaccia” per il suo potere urticante e la tendenza a infestare campi e giardini, è in realtà un’erba medicinale molto potente.

Ortica un concentrato di vitamine

Le sue foglie contengono un’alta concentrazione di vitamine A, C ed E; vitamine del gruppo B (B2, B5 e acido folico), oltre a molti minerali – come magnesio, calcio, ferro, silicio – e oligoelementi come lo zinco.

In particolare, la combinazione di calcio e vitamina C (l’acido ascorbico contenuto nell’ ortica) aiuta l’organismo ad assorbire più ferro dagli alimenti.

Il fitocomplesso dell’ortica contiene sostanze azotate, acido silicico e acido formico. Possiede inoltre una grande quantità di clorofilla, nota per le sue proprietà rigenerative.

L’ortica in infuso, in decotto e come integratore

Per preparare un infuso dall’azione più blanda, versare 250 ml di acqua bollente su 2 cucchiaini di foglie di ortica essiccate. Attendere 10 minuti, quindi filtrare e bere 3 tazze al giorno.

I decotti a base di radici hanno effetti drenanti più marcati: far bollire per 15 minuti un cucchiaio di radici tritate in 300 ml di acqua fredda, lasciare riposare 10 minuti e filtrare (2 tazze al giorno).

In commercio puoi trovare l’ortica anche sotto forma di estratto secco. Se avete bisogno di un trattamento ad ampio spettro in grado di disintossicare l’organismo, questa è la formula ideale: è la migliore se avete avuto l’influenza più volte in inverno o se avete assunto molti farmaci e mangiato troppi grassi.

Anche se si smette di fumare, continuare a prendere 2 compresse al giorno al mattino con acqua per almeno 2 mesi.

Ortica in cucina, un aiuto in più per l’intestino

Le foglie di ortica possono essere consumate cotte o crude e aggiunte a omelette, zuppe e risotti. Se consumate con sale, olio e aceto (o senape), hanno un leggero effetto lassativo che “spazzola” le pareti intestinali, ripulendo l’intero tratto gastrointestinale.

Azione antinfiammatoria dell’ortica

L’ortica riduce l’infiammazione riducendo la produzione di ormoni antinfiammatori. Esistono in commercio creme a base di urtica dioica, che possono alleviare i sintomi dell’artrite. Molti pazienti sono riusciti a ridurre l’uso di antidolorifici assumendo capsule con estratto di ortica.

Viene anche utilizzata per trattare la sindrome dell’intestino irritabile oltre ad altri disturbi.

Abbassa la pressione sanguigna

In origine, l’ortica veniva utilizzata per trattare l’ipertensione arteriosa. La pianta agisce rilassando i vasi sanguigni e i muscoli del cuore.

Attenzione: quando la raccogli ricordati i guanti

L’ortica può essere raccolta nei prati e nei campi, purché provenga da un’area non inquinata. Indossate dei guanti per proteggere la pelle dai peli irritanti e tenete presente che una giornata di pioggia o l’acqua corrente, che riduce l’effetto urticante, lo ridurranno al minimo.