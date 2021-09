Tigros ha comunicato il richiamo di tre lotti di Polase prodotto dall’azienda S.I.I.T srl, per “presunta presenza di tracce di ossido di etilene in concentrazioni superiori ai limiti consentiti all’interno di un ingrediente utilizzato nei lotti di prodotto sotto riportati”, sostanza cancerogena.

Nello specifico Tigros ha comunicato il richiamo di 3 lotti di Polase difesa inverno 28 e 14 bustine (14/28g – bustine da 7,1 g) prodotto da S.I.I.T srl con sede a Trezzano Sul Naviglio in via Ariosto 50/60 ma commercializzato dalla GSK Consumer Healtcare srl per “presenza di ossido di etilene in uno degli ingredienti”. I lotti richiamati sono GU239, GU238 con scadenza 30/06/203 e DT256 con scadenza 30/04/2023.

L’avvertenza è di “verificare il prodotto acquistato e, se fosse tra i lotti indicati, non consumarlo e riportarlo al punto vendita”. Per precauzione, si raccomanda di controllate il lotto e la scadenza del prodotto di questo genere di integratore evitandone il consumo.Per eventuali informazioni si invitano i clienti a contattare il numero verde di GSK Consumer Healtcare srl 800931556 oppure a scrivere all’indirizzo e-mail: it.servizio-consumatori@gsk.com