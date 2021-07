Papa Francesco ricoverato al Gemelli

Papa Francesco è stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico. Il Pontefice, è giunto al nosocomio poco dopo le 14 di oggi domenica 4 luglio.

L’intervento, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato programmato in anticipo perché già da questa mattina al policlinico si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell’arrivo di Papa Francesco.

Questa mattina il Papa aveva presenziato l’Angelus in piazza San Pietro e aveva anche annunciato il viaggio apostolico a settembre in Ungheria e Slovacchia, dal 12 al 15 settembre. “Sono lieto di annunciare che dal 12 al 15 settembre prossimo, a Dio piacendo, mi recherò in Slovacchia per fare una visita pastorale”, aveva detto il Pontefice.

Il Papa ha spiegato poi che la mattina del 12, prima di recarsi a Bratislava, concelebrerà a Budapest, capitale dell’Ungheria, la messa conclusiva del Congresso Eucaristico Internazionale: “Ringrazio di cuore quanti stanno preparando questo viaggio e prego per loro. Preghiamo tutti per questo viaggio e per le persone che stanno organizzando per prepararlo”.