Quando la temperatura scende, è difficile non sentire il freddo. Ma sapevate che indossare un paio di calzini di lana vi aiuta a stare al caldo? Infatti, i calzini di lana sono fatti di fibre naturalmente isolanti e assorbenti.

Di conseguenza, intrappolano il calore all’interno del corpo quando li indossate e contribuiscono a mantenere la temperatura corporea a un livello più stabile.

Questo perché la maggior parte dello scambio di calore che il nostro corpo effettua con l’ambiente esterno avviene nei piedi.

Questo perché sulle piante dei piedi non ci sono follicoli piliferi, il che significa che non c’è modo di far passare l’aria e quindi non c’è modo di far uscire il calore.

Indossare un paio di calzini in casa aiuta quindi a proteggersi dalla dispersione del calore in modo più efficace rispetto a quando si indossano solo calzini in casa per tutto il giorno, il che lascerebbe una sensazione di freddo quando si va a letto!

Piedi e mani temometri naturali

Gli esseri umani sono animali a sangue caldo e quindi hanno la capacità di mantenere la loro temperatura quasi costante. I piedi, così come le mani, sono sensori che regolano questa capacità, chiamata termoregolazione.

Quando fa freddo, coprendo i piedi con le calze o le mani con i guanti, proviamo un immediato senso di calore e comfort.