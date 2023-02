Secondo Howard E. LeWine M.D. Chief Medical Editor, Harvard Health Publishing · 40 anni di esperienza · USA – È facile avere l’impressione che l’aglio curi tutto, ma ovviamente non è così. Tuttavia ci sono alcuni potenziali benefici per la salute. Gli studi suggeriscono che gli integratori possono aiutare a ridurre il colesterolo a bassa densità (LDL) un po ‘nelle persone con colesterolo alto e può aiutare a ridurre la pressione sanguigna. In questo momento, non ci sono forti prove scientifiche che aiuti con un raffreddore o possa prevenire il cancro. Gli integratori di aglio possono interferire con alcuni farmaci, quindi assicurati di parlare con il medico se li prendi. L’aglio nel cibo e nelle ricette è sicuro per la maggior parte delle persone.

Michael Colangelo, Master of Science (M.S.) in Nutrition · 15 anni di esperienza · USA – “L’aglio contiene composti che possiedono proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e antifungine. È stata chiamata la “”penicillina dei poveri””. È stato studiato per i suoi effetti sulla pressione alta, aterosclerosi e colesterolo alto. È disponibile in molte forme tra cui crudo, disidratato e come capsule o compresse. L’aglio assottiglia il sangue, quindi non dovrebbe essere assunto da quelli su anticoagulanti. Per ottenere il massimo beneficio dall’aglio dovrebbe essere tritato, affettato o schiacciato, quindi lasciato riposare a temperatura ambiente per almeno 10 minuti. Uno dei composti benefici si deteriora quando viene cotto e questo processo impedisce che ciò accada. Può anche essere consumato crudo dopo averlo lasciato riposare per almeno 10 minuti.”

Mantwa Radebe, Master of Science (M.Sc. In Nutrition · 12 anni di esperienza · South Africa – L’aglio contiene composto di zolfo, allicina (composto instabile), disolfuro di diallile e s-allil cisteina. Questi composti sono la volta che rende l’aglio per avere molti benefici per la salute, ed è considerato contenere quasi tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno per essere sano.

Mariana Brkic, Bachelor in Nutrition · 10 anni di esperienza · Argentina – L’aglio contiene composti di zolfo come allicina, alto contenuto di minerali ed enzimi. Tutti questi composti nell’aglio hanno mostrato capacità antivirali, antibatteriche, antifungine e antiossidanti.

Roseane M Silva, Master in Health Sciences, Bachelor in Nutrition · 7 anni di esperienza · Brazil – L’aglio è ricco di una grande varietà di vitamine, minerali e altri nutrienti. I punti salienti sono: Vitamine A, C, E, B1 e B6; Minerali zinco, selenio, zolfo, manganese, ferro, magnesio, fosforo, rame e potassio; Fonte di allicina, fibre e proteine; Fonte di composti bioattivi come flavonoidi, oligosaccaridi e arginina.

Hannah Purtle, Bachelor of Nutrition and Dietetics · 1 anni di esperienza · Australia – Mentre l’aglio non cura tutto, ha molteplici benefici per la salute. L’aglio contiene una serie di vitamine e minerali che sono essenziali per la funzione del sistema immunitario e la crescita e la riparazione delle cellule. L’aglio contiene anche antiossidanti che prevengono il danno cellulare da molecole chiamate radicali liberi. L’aglio è un ottimo modo per aggiungere sapore senza l’uso di sale. Questo è utile perché ridurre l’assunzione di sale è protettivo contro le malattie cardiache e l’ipertensione.

Effetti Collaterali

L’aglio, a parte casi di allergie o intolleranze individuali, non comporta grossi effetti collaterali; tuttavia, l’uso continuativo può portare odorizzazione dell’alito e della pelle. A dosi elevate l’aglio può portare gastriti, nausea, vomito e diarrea (per aumento della produzione di acido cloridrico), quindi è controindicato in soggetti affetti da ulcera peptica e gastrite. Non utilizzare in gravidanza ed allattamento.