Avete sempre conservato le uova nello sportello del frigorifero? Forse non lo sapevate ma non si tratta della scelta migliore. Vi spieghiamo perché

Le uova non dovrebbero essere conservate nello sportello del frigorifero, per un motivo molto importante. L’anta del frigorifero infatti è la parte più calda dell’elettrodomestico, essendo quella che viene continuamente aperta per prelevare i prodotti che servono.

Poichè dunque questa parte è la più soggetta a sbalzi di temperatura, non garantirebbe una gradazione costante per una corretta conservazione del prodotto. La conseguenza naturale di questa sistemazione sarebbe dunque un precoce deperimento delle uova, con conseguente rischio per la salute in caso di assunzione delle stesse.

Le uova deperite infatti possono comportare gravi conseguenze. Se ingerite in quantità limitata, i sintomi sono circoscritti e facilmente risolvibili. Diversamente si può andare incontro ad intossicazioni alimentari anche di entità maggiore.

Le uova dovrebbero essere conservate nella propria confezione originale di cartone o di plastica e riposte su uno degli scaffali del frigorifero. Ciò comporterebbe un minore rischio di essere soggette a sbalzi di temperatura che potrebbero favorire un più rapido deperimento.

Andando nello specifico la migliore soluzione è di posizionare le confezioni sullo scaffale centrale, essendo quello che garantisce una gradazione costante rispetto a quelli superiori ed inferiori. Gli esperti indicano anche un’altra condizione da rispettare.

Le uova devono essere tenute lontane da tutti gli altri alimenti che emanano generalmente un forte odore. Tra questi, ade esempio la cipolla e l’aglio oppure alcune varietà di formaggi. Ciò perchè le uova hanno la capacità di assorbirli.

Basta dunque seguire poche semplicissime regole per garantirsi una corretta e duratura conservazione nel tempo delle uova.