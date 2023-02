Quando iniziamo a seguire una dieta dimagrante, l’impegno è massimo così come la convinzione che mettiamo nel seguire ogni indicazione dello specialista, riga per riga.

Che si tratti delle preparazioni da portare in tavola, delle porzioni che possiamo concederci o dell’attività fisica da praticare, non c’è aspetto che ci lasciamo sfuggire per ottenere i primi risultati nel più breve tempo possibile. Basta poco, però, per rendere vani i nostri sforzi, magari commettendo errori di cui non ci rendiamo conto. Cosa fare, dunque, o meglio cosa non fare? Vediamolo insieme.

Tutti noi, di tanto in tanto, facciamo degli sgarri. Ma dobbiamo essere consapevoli di ciò che facciamo per evitare di esagerare con l’assunzione di cibo e snack.

È facile perdere il conto delle calorie assunte quando si è distratti o semplicemente non si presta attenzione all’azione stessa. Questo può portare a esagerare, con conseguenti eccessi nella dieta e aumento di peso.

Se state cercando di perdere peso, saltare i pasti è una pessima idea. Infatti, saltare i pasti e digiunare può rendere più probabili gli attacchi di fame e farvi cedere alla tentazione.

Bisogna anche prestare attenzione a ciò che si beve. Anche un succo di frutta apparentemente innocuo o un bicchiere di vino contengono zuccheri e calorie extra che possono rallentare i processi metabolici.

Anche l’approccio all’allenamento deve essere affrontato con la giusta mentalità, cioè in modo equilibrato rispetto all’alimentazione. Gli sforzi eccessivi in palestra, abbinati a un’alimentazione scorretta, non accelerano la perdita di peso.

Se si vuole perdere peso e rimettersi in forma, è importante seguire uno stile di vita sano che comprenda un’attività fisica regolare e un’alimentazione equilibrata. Un atteggiamento corretto nei confronti del proprio corpo permetterà di raggiungere i risultati desiderati e di mantenere un peso sano.