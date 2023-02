Sbadigliare, lo facciamo tutti. Circa otto volte al giorno, per essere più precisi. E gli studi dimostrano che è più ricambiato del sorriso.

Ma perché sbadigliamo? Qual è lo scopo dello sbadiglio? E quanto dura uno sbadiglio?

In breve, si tratta di un segnale molto difficile da nascondere: anche chi è abile a compiere questo gesto con la bocca chiusa viene tradito dall’intensa contrazione dei muscoli del collo e di quelli che circondano la bocca, inevitabile per impedire alle mascelle di aprirsi. Tutti i presenti capiscono che si tratta di uno sbadiglio; ma perché si sbadiglia? Qual è il suo scopo?

Come avrete capito, gli scienziati studiano queste domande da decenni (e probabilmente continueranno per secoli). Ecco cosa hanno imparato finora.

Quanto dura uno sbadiglio

Uno sbadiglio dura dai tre ai 10 secondi (in media sei secondi) e la frequenza media degli sbadigli umani è di 7 o 8 volte al giorno. Ma c’è un’enorme variabilità tra gli individui: si va da 0 a ben 28-30 sbadigli nel corso di una giornata. Non ci sono differenze tra maschi e femmine, mentre in alcune specie animali (soprattutto le scimmie) i maschi sbadigliano di più.

A che ora si sbadiglia di più

Sebbene nell’arco della giornata ci siano più sbadigli che in qualsiasi altro momento della giornata, ci sono dei picchi di sbadigli che si verificano in determinati momenti. Uno studio condotto negli Stati Uniti sulla distribuzione di questo fenomeno nell’arco delle 24 ore ha dimostrato che alle 23 si sbadiglia di più in assoluto e che gli altri due momenti in cui ci si lascia andare facilmente allo “yaaaawn!” sono le 18 e il risveglio. Con alcune differenze tra le persone che si definiscono allodole (quelle che non hanno difficoltà a svegliarsi e a essere attive già di prima mattina) e i cosiddetti gufi (le persone che “carburano” solo verso sera).

Quando arriva il primo sbadiglio arriva

Sebbene lo sbadiglio sia un comportamento comune e naturale, non è ancora completamente compreso. Sappiamo che il primo sbadiglio avviene ancora prima della nascita (tra le 12 e le 14 settimane di età gestazionale). Ma in questo caso non c’è alcun legame con il sonno: il bambino non ha ancora acquisito il ritmo sonno-veglia. Nelle ecografie, invece, si osserva chiaramente una lenta apertura della bocca, accompagnata da un abbassamento della lingua, che occupa il 50-75% dello sbadiglio: la bocca rimane completamente aperta per 2-8 secondi e poi torna lentamente alla posizione di riposo.

Nei feti che crescono poco, perché il nutrimento arriva meno, sono stati osservati così tanti sbadigli in sequenza che alcuni studiosi hanno ipotizzato che questo meccanismo aumenti il ritorno di sangue al cuore.

Dopo la nascita, però, tutto cambia: secondo una teoria, gli sbadigli dei neonati e dei bambini un po’ più grandi hanno soprattutto lo scopo di creare un legame con gli adulti che li accudiscono, inducendoli a imitarli.

Perchè sbadigliamo?

Nonostante secoli di studi e la convinzione che lo sbadiglio sia un riflesso fisico volto ad aumentare l’ossigenazione del cervello, c’è ancora una controversia intorno a questa teoria. Gianluca Ficca, direttore del laboratorio del sonno del Dipartimento di Psicologia dell’Università della Campania, afferma che è certo che lo sbadiglio non serva a fornire ossigeno al cervello come ipotizzato in precedenza. Questa ipotesi è stata sfatata da un famoso esperimento condotto nel 1987. Alcune persone hanno inalato CO2 a livelli più alti del normale – circa 8 volte di più – e non hanno sbadigliato. Allo stesso modo, se i partecipanti inalavano CO2, lo sbadiglio spontaneo non veniva inibito. Ciò significa che non si tratta di un riflesso fisiologico che permette di ossigenare il cervello.

Ma che cos’è lo sbadiglio

Secondo Ficca, lo sbadiglio è un riflesso che attiva il cervello. Dopo aver sbadigliato, dice, si diventa più attenti e più concentrati. Questo fenomeno si verifica quando si sbattono le palpebre e si stringono gli occhi – e non è una coincidenza che questi segnali attivino i sistemi delle auto moderne che avvisano i conducenti di fare una pausa.

Non si sa ancora se lo sbadiglio risvegli il cervello o se sia il cervello stesso a svegliarsi quando vede il segnale di sbadiglio. Io propendo per la prima ipotesi.

Perche arriva lo sbadiglio

C’è chi sostiene che lo sbadiglio sia più un segno di un imminente cambiamento di stato che un segno di stanchezza. Infatti, è stato osservato che quando si passa dal sonno alla veglia, dalla sazietà alla fame, dalla noia alla vigilanza, si spalanca la bocca. È per questo che le persone che si aspettano che accada qualcosa di nuovo si abbandonano a frequenti sbadigli: è stato osservato, ad esempio, che i paracadutisti che stanno per lanciarsi tendono a farlo.

“Questo fenomeno si riscontra anche negli animali: i gelada, scimmie simili ai babbuini, sbadigliano sia con i denti scoperti che con quelli coperti. Ma entrambi sono segni di ‘passaggio’. Nel primo caso si segnala un’aggressione”, osserva Elisabetta Palagi, docente di etologia all’Università di Pisa.

Lo sbadiglio è contagioso

La contagiosità dello sbadiglio è un mistero interessante, soprattutto perché non è limitata solo ai leoni e agli esseri umani. “Abbiamo recentemente scoperto che tra i leoni, se un individuo sbadiglia, un altro fa lo stesso. Poi, il primo leone si alza e cammina in una direzione, il secondo leone, pochi istanti dopo, fa lo stesso, seguendo anch’esso una traiettoria identica. In breve, i due individui si “sintonizzano” l’uno con l’altro. E così fanno molte altre specie di mammiferi che vivono in gruppo”, continua Palagi.

Negli esseri umani, il meccanismo non è molto diverso. “Ci sono ormai molte prove che la contagiosità dello sbadiglio ha a che fare con la capacità di empatizzare con gli altri”, sottolinea Ficca. Secondo una ricerca dello psicologo evoluzionista statunitense Steven Platek, che ha studiato a lungo questo aspetto, la predisposizione allo sbadiglio contagioso è infatti associata all’attivazione di regioni cerebrali coinvolte nei processi cognitivi sociali. Ciò significa che chi è più capace di mettersi nei panni degli altri è anche più colpito dagli sbadigli rispetto a chi rimane abbastanza indifferente alle emozioni altrui. Lo sbadiglio è quindi un “collante sociale”. Non sorprende che i bambini inizino a imitarlo solo dopo i due anni di età, quando acquisiscono

A cosa serve lo sbadiglio

Lo sbadiglio è un riflesso naturale che può indicare molte cose diverse, tra cui il bisogno di mangiare o di dormire. Ma può anche indicare che ci sentiamo più vicini ad altri individui, grazie alla sua natura contagiosa.

“Lo sbadiglio è un atto che si è evoluto in tempi molto antichi, ed è normale che nel corso di molti milioni di anni abbia acquisito più scopi”, spiega Palagi. “E che questi scopi siano anche un po’ diversi nelle varie specie”.

I centri cerebrali che producono lo sbadiglio si trovano nel tronco encefalico, vicino ai centri respiratori e a quelli che controllano i muscoli mimici del viso, la respirazione e la deglutizione.

Palagi afferma che esistono anche legami tra lo sbadiglio e le aree corticali superiori, perché alcune persone – se lo vogliono – sono in grado di sbadigliare “a comando”, cioè di controllarlo con il pensiero. In fondo, in alcune circostanze, lo sbadiglio può essere molto soddisfacente. Tanto che molti lo considerano piacevole, come bere quando si ha sete o mangiare quando si ha fame: è pur sempre la soddisfazione di un bisogno fisico.