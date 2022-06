Il trattamento con tirzepatide delle persone con obesità ma senza diabete ha comportato in modo sicuro una perdita di peso definita “senza precedenti” nella stragrande maggioranza dei pazienti trattati nello studio SURMOUNT-1, secondo i dati presentati al congresso dell’American Diabetes Association (ADA) 2022 e pubblicati contemporaneamente sul New England Journal of Medicine.

Il preparato, chiamato tirzepatide, agisce su due ormoni naturali che aiutano a controllare la glicemia e sono coinvolti nell’invio di segnali di pienezza dall’intestino al cervello.

Lo studio

Lo studio sulla tirzepatide, chiamato SURMOUNT-1, ha incluso più di 2.500 volontari soddisfacenti la definizione medica di obesità, con un indice di massa corporea di 30 o superiore, o con almeno un problema di salute correlato al peso. Per la maggior parte dei partecipanti, gli effetti collaterali del farmaco non sono stati gravi, con solo il 15% di loro che hanno abbandonato lo studio di 72 settimane riscontrando problemi correlati al tratto gastrointestinale.

Una perdita di peso mai raggiunta prima

Dopo 72 settimane la riduzione media del peso è stata del 15% con la dose da 5 mg, 19,5% con 10 mg, 20,9% con 15 mg e 3,1% con il placebo (P<0,001 per tutti), con una differenza rispetto al placebo per il gruppo 15 mg di 17,8 punti percentuali.

In tutti i gruppi di dosaggio, l’85%, l’89% e il 91% dei partecipanti hanno perso almeno il 5% di peso corporeo rispettivamente nel gruppi tirzepatide 5 mg, 10 mg e 15 mg, rispetto al 35% del gruppo placebo.

Nei gruppi da 10 mg e 15 mg, il 50% e il 57% dei pazienti ha ottenuto una riduzione del peso di almeno il 20%, rispetto al 3% di quelli assegnati al placebo (P<0,001 per tutti).

«Quasi tutti i partecipanti trattati con la dose da 15 mg, il 97,7%, hanno perso peso, mentre il 2,3% lo ha guadagnato» ha osservato nel corso della sua presentazione al congresso la ricercatrice principale di SURMOUNT-1 Ania Jastreboff, endocrinologo e direttore del Weight Management & Obesity Prevention presso la Yale School of Medicine di New Haven. «Questo dimostra una eterogeneità in termini di risposta a tirzepatide, come vediamo con tutte le terapie per l’obesità».

Gli eventi avversi più comuni con tirzepatide sono stati di natura gastrointestinale, nella maggior parte dei casi di gravità da lieve a moderata, e si sono verificati principalmente durante l’aumento della dose. Gli eventi avversi hanno causato l’interruzione del trattamento nel 4,3%, 7,1%, 6,2% e 2,6% dei soggetti trattati rispettivamente con le dosi da 5 mg, 10 mg e 15 mg e con placebo.