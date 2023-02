La periartrite della spalla, talvolta chiamata periartrite scapolo-omerale, può provocare un forte dolore alla spalla che viene gestito al meglio attraverso esercizi di riabilitazione.

Solo quando le nostre spalle non funzionano correttamente ci accorgiamo di quanto dipendano da loro per molte delle cose che facciamo ogni giorno.

Le attività quotidiane che diamo per scontate, come vestirsi, lavarsi o guidare, diventano estremamente difficili o addirittura impossibili quando il dolore e la limitazione della gamma di movimenti si manifestano.

In questo articolo descriverò gli esercizi che possono aiutarvi a gestire il dolore, ma prima di tutto vediamo cos’è la periartrite.

La periartrite alla spalla

La periartrite si riferisce all’infiammazione dei tessuti molli (muscoli, tendini, legamenti) che sostengono qualsiasi articolazione mobile.

Poiché l’articolazione scapolo-omerale è la più colpita, la periartrite di questa articolazione viene spesso definita artrite della spalla.

I sintomi da non sottovalutare

Poiché l’articolazione della spalla è seconda solo a quella dell’anca in quanto a carico del peso, la maggior parte delle persone ha sperimentato almeno una volta un dolore alla spalla, forse perché stava trasportando troppo o perché la borsa non era ben bilanciata.

Come possiamo quindi distinguere un normale affaticamento dal sintomo di una sospetta periartrite alla spalla?

Generalmente, i soggetti a cui è stata diagnosticata una forma di periartrite lamentano:

dolore acuto e improvviso, ad insorgenza sia diurna che notturna;

tensione dolorosa e localizzata anche a riposo;

estrema difficoltà a compiere gesti un tempo automatici (come appendere la giacca, abbottonarsi il reggiseno, prendere il portafogli dalla tasca posteriore dei pantaloni);

impossibilità di mantenere sollevato il braccio al di sopra della testa.

Esercizi per la periartrite

Se usato con costanza, l’esercizio fisico è più efficace degli antidolorifici nel ridurre i sintomi di molti disturbi cronici.

Può essere utilizzato per prevenire le lesioni, rafforzando i muscoli e rendendoli meno vulnerabili all’uso eccessivo o ai traumi.

Per qalsiasi esercizio, la linea guida più importante è quella di non “forzare” il nostro corpo in movimenti che causano dolore.

I risultati si dovrebbero apprezzare pienamente dopo le prime 4-6 settimane di applicazione quotidiana.

Esercizio 1

Per primo, illustrerò un esercizio personalizzabile, che ha una notevole efficacia e che è possibile ripetere anche più volte al giorno.

Prima di tutto, è indispensabile identificare il movimento critico, che ci causa più dolore e che svolgiamo con un raggio limitato.

I movimenti critici possono essere:

flessione (sollevamento del braccio verso avanti);

estensione (movimento del braccio a riposo verso dietro);

abduzione (apertura del braccio verso l’esterno);

intrarotazione (rotazione della spalla verso avanti);

extrarotazione (rotazione della spalla verso dietro).

Una volta individuato il movimento più problematico, baseremo l’esercizio sullo stesso movimento, effettuato però in una posizione semplificata:

la flessione va eseguita appoggiando la schiena al pavimento, favorita dalla forza di gravità;

lo stesso discorso vale per l’estensione;

anche l’abduzione si effettua da sdraiati, facendo attenzione a rivolgere il pollice verso l’alto;

l’intrarotazione può essere praticata con il braccio in fuori ed il gomito piegato a 90°;

l’extrarotazione andrebbe invece effettuata utilizzando la posizione sdraiata, con il braccio lungo il fianco.

È importante fare più sessioni di circa un minuto, intervallate da un riposo adeguato (almeno 1-3 minuti).

Esercizio 2

Affinché questo esercizio e quelli che seguono nella sequenza siano efficaci, è importante che il dolore durante ogni movimento sia limitato.

In posizione eretta, con le braccia a riposo lungo i fianchi, spingere gradualmente le spalle, facendo in modo da unire le scapole ed avvicinare leggermente i gomiti dietro la propria schiena. Mantenere la posizione per un massimo di 10 secondi.

Esercizio 3

Sedetevi su una sedia con le mani comodamente appoggiate sulle cosce. Eseguite 20 rotazioni lente e consecutive all’indietro di entrambe le spalle, ma senza muovere il resto del corpo!

È consigliabile appoggiare la schiena allo schienale della sedia, se questo non ostacola le rotazioni.

È importante svolgere l’esercizio senza fretta, iniziando dal sollevamento delle spalle e proseguendo con il movimento verso dietro.

Esercizio 4

Questo è l’esercizio più difficile ed è fondamentale assicurarsi che le spalle siano flessibili prima di provare questo movimento, facendo attenzione a non provocare dolore.

Nella stessa posizione dell’esercizio numero uno, provare lentamente ad unire le mani, intrecciando le dita fra loro con i palmi rivolti all’insù.

Stendete le mani verso il basso, intrecciandole mentre sollevate la testa e poi spingetela leggermente indietro. Mantenete la posizione per almeno 10 secondi.

Conclusione

La periartrite scapolo-omerale, che è un’infiammazione dei tendini della spalla, ha un esito positivo nella maggior parte dei casi.

Per rafforzare le proprie strutture è necessario un certo sforzo, ma ne vale la pena.