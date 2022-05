Un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari è annunciato dal ministero della Salute attraverso il suo portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Il ritiro dagli scaffali dei supermercati e dei negozi riguarda un lotto di trance di pesce spada a mezzaluna surgelate a marchio Noriberica, per la “presenza di mercurio oltre i limiti ammessi”. Il prodotto in questione è venduto in trance da 150/250 grammi con il numero di lotto P22-059-76 e la data di scadenza 14/09/2023.

Le trance di pesce spada richiamate sono state prodotte dall’azienda Congelados Noriberica SA, nello stabilimento di Camiño de Cebral 11, a Mos, Pontevedra, in Spagna.

A scopo precauzionale, viene raccomandato di non consumare il pesce spada con il numero di lotto e la data di scadenza segnalati e restituirlo al punto vendita d’acquisto.