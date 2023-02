La piantaggine (Plantago lanceolata) è una pianta erbacea perenne, utilizzata già nell’antichità (Plinio il Vecchio la chiamava “erba magica”) per trattare le infezioni e le infiammazioni respiratorie.

Ha una potente azione infiammatoria, antibatterica ed espettorante, che la rende un ottimo rimedio per la sinusite.

È un’erba molto utile per trattare tosse, raffreddore e bronchite. Può essere utilizzata anche come rimedio efficace per asma, bronchite, polmonite e tubercolosi.

Ricca di glicosidi iridoidi, flavonoidi, mucillagini, tannini, pectine e aucubina, la piantaggine è indicata anche per contrastare le infezioni da Staphilococcus Aureus.

L’efficacia della piantaggine è dovuta alla sua capacità di ridurre il gonfiore e l’infiammazione inibendo gli enzimi che la causano. Questo avviene legandosi alle sostanze chimiche presenti nell’organismo, come le prostaglandine (PG), che causano l’infiammazione.

Piantaggine: Tisana e tintura madre

La radice di piantaggine si assume come tintura madre, nella dose di 40 gocce in mezzo bicchiere d’acqua due volte al giorno, fuori dai pasti.

In alternativa si può preparare una tisana: mettere un cucchiaio di foglie secche di piantaggine in una tazza di acqua bollente e lasciare in infusione per 10 minuti. Si possono bere fino a due tazze al giorno, preferibilmente bevute calde per sommare l’effetto dell’infuso a quello del calore.

Dove si compra

La piantaggine è un rimedio erboristico molto comune. Si trova in molti luoghi, tra cui farmacie ed erboristerie. Se volete acquistare la radice di piantaggine, dovete sapere dove trovarla.

I preparati a base di piantaggine sono disponibili in modo abbastanza intuitivo in molte erboristerie. Troverete diverse opzioni, dai preparati per tisane agli integratori in capsule e alle soluzioni idroalcoliche. Potete anche acquistarli online, se preferite fare acquisti