L’aumento delle infestazioni di pidocchi negli allevamenti sta mettendo a dura prova la sopravvivenza dei salmoni selvatici del Pacifico nel Canada occidentale. Gli ambientalisti e le popolazioni indigene delle First Nation sono preoccupati per il futuro di questo commercio.

Cosa sono i pidocchi di mare

I pidocchi di mare sono parassiti che si nutrono della pelle, dei muscoli e del muco dei salmoni (e delle trote). Bastano undici pidocchi per eliminare un salmone e questi parassiti creano lesioni cutanee sulle pinne che riducono la capacità di nuotare, alterando la crescita e l’alimentazione di questi pesci.

I corsi d’acqua intorno all’arcipelago di Broughton sono pieni di allevamenti di salmoni e recinti di rete aperti, in cui si creano proprio le condizioni favorevoli alla crescita di questi pidocchi di mare.

All’inizio degli anni 2000, due specie di pidocchi di mare – Caligus clemensi e Lepeophtheirus salmonis – sono state trovate nelle acque del Pacifico.

Nel 2002, le popolazioni che vivono nell’arcipelago hanno iniziato a notare giovani salmoni rosa selvatici infestati da questi pidocchi. Nel 2002, il numero di salmoni rosa selvatici che arrivavano nei fiumi e nei torrenti dell’arcipelago di Broughton per deporre le uova era crollato da oltre tre milioni di esemplari nel 2000 ad appena 147 mila nel 2001, un declino senza precedenti.

Gli allevamenti di salmone di Broughton, in Inghilterra, stanno diventando motivo di preoccupazione.

Il biologo marino Andrew Bateman della Pacific Salmon Foundation afferma che allevamenti simili nell’Atlantico sono stati associati alla diffusione dei pidocchi di mare, causando un declino delle popolazioni selvatiche nelle acque norvegesi.

Nel 2018, le tre nazioni hanno firmato un accordo tra governi con il governo provinciale della British Columbia per creare un piano di transizione per 17 allevamenti ittici gestiti da MOWI Canada West (ex Marine Harvest Canada) e Cermaq Canada.

Ma non è tutto. È stato istituito un programma di monitoraggio e ispezione guidato dalle Prime Nazioni per supervisionare le operazioni di allevamento e controllare le infestazioni di pidocchi marini negli allevamenti durante il processo di transizione.

Preoccupate per il futuro del salmone del Pacifico, le Prime Nazioni Mamalilikulla, ‘Namgis e Kwikwasut’inuxw Haxwa’mis hanno iniziato la loro lotta decennale per eliminare gli allevamenti di salmone selvatico, proteggere questi pesci e passare a un’acquacoltura sostenibile.