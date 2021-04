Piedi secchi e talloni screpolati: 5 rimedi naturali

I piedi secchi sono una condizione molto diffusa sia nelle donne che negli uomini. Oltre ad avere ripercussioni negative a livello estetico, se trascurata questa problematica può causare dolore e portare al manifestarsi di complicazioni. Avere cura dei piedi è quindi importante per prevenire la comparsa dei sintomi caratteristici dei piedi secchi: pelle tesa, talloni screpolati, ispessimento della cute, calli e ragadi, ossia tagli dolorosi che possono provocare sanguinamento.



Cosa si può fare, allora, per mantenere i propri piedi morbidi, sani e belli? Scopriamo insieme le cause di questo problema, i metodi per prevenirlo e i rimedi per talloni screpolati e piedi secchi.

Qualora questa problematica fosse già presente, si possono adottare alcuni rimedi per piedi secchi e screpolati che costituiscono una routine di cura da praticare anche più volte a settimana, diminuendo la frequenza mano a mano che la situazione ha un miglioramento.



Il trattamento per riconquistare una pelle dei piedi liscia e morbida prevede più fasi: