Una dieta sana contribuisce al benessere fisico, mentale ed emotivo. Per ottenere il massimo dalla propria dieta, è necessario diversificare, cioè ampliare e variare il più possibile, i tipi di alimenti consumati. Introducendo alcuni alimenti particolari oltre a quelli più comuni.

Tra questi, i pistacchi possono fare la differenza. Ecco alcune delle cose che i pistacchi possono fare per voi: combattere la caduta dei capelli, aiutare la stitichezza e tenere sotto controllo il peso.

La Pistacia vera, nota come pistacchio, è una pianta sempreverde resistente della famiglia delle Anacardiaceae.

L’albero del pistacchio, originario del Medio Oriente, è oggi coltivato in tutto il mondo.

I pistacchi sono ormai famosi in tutto il mondo, ma possono essere consumati sia allo stato naturale sia come ingredienti di ricette dolci o salate.

Ma quali sono i vantaggi di questo prodotto? Diamo un’occhiata.

Pistacchi, benefici e proprietà

Per anni si è detto che i pistacchi fanno ingrassare. Non è così! Recenti ricerche hanno dimostrato che i grassi insaturi dei pistacchi sono ben assorbiti dal nostro organismo.

Il pistacchio è altamente nutriente e contiene vitamine, minerali e antiossidanti che favoriscono la salute. Mangiarne pochi al giorno può aiutare a mantenersi in salute.

I pistacchi sono ricchi di fibre, come i legumi, sono poveri di calorie e ricchi di sostanze nutritive. Aiutano a ridurre la fame, a combattere la stitichezza e ad alleviare lo stress, favorendo il buon umore.

Il regolare consumo di pistacchi è stato invece associato a una modulazione positiva del microbiota, oltre che alla tutela delle funzioni cognitive e un’ottimale salute della pelle.

Fanno bene al cuore, perché contengono potassio e aiutano a tenere sotto controllo la pressione sanguigna dilatando le arterie.

Combattono il colesterolo cattivo nel sangue, grazie ai grassi monoinsaturi e alla vitamina B6. La vitamina B6 stimola la produzione di emoglobina, importante per trasportare l’ossigeno attraverso il sistema circolatorio del corpo, ma anche quella di mielina, una sostanza che permette lo scambio di informazioni tra le fibre nervose del nostro cervello.

I minerali e gli altri nutrienti contenuti nei pistacchi aiutano a prevenire il diabete di tipo 2 e a tenere sotto controllo la glicemia, oltre a combattere l’anemia migliorando la capacità dell’organismo di assorbire il ferro.

Perfetti per le future mamme, in quanto contiene omega 3, 6 e acido folico, tutti elementi fondamentali per lo sviluppo del feto.

I pistacchi contengono selenio, zinco, luteina e vitamina H, tutti elementi benefici per i capelli e la pelle. L’olio di pistacchio aiuta a combattere gli effetti della secchezza sulle cellule della pelle.

Pistacchi, la dose consigliata

I pistacchi possono apportare i benefici elencati solo se se ne mangiano non più di 30 g alla volta e con un apporto calorico di 170 kcal.

I pistacchi sono ottimi da mangiare a metà mattina o come spuntino per spezzare la fame. Va detto, però, che sono molto calorici: circa 100 grammi di pistacchi contengono 570 Kcal, quindi è meglio non abusarne.

La dose consigliata è di circa 49 pistacchi al giorno, ovvero 30 grammi. Se consumati con moderazione, aiutano a mantenere il peso e la circolazione sanguigna, ma possono anche causare gonfiore se consumati in modo eccessivo.

I pistacchi contengono acqua e molti nutrienti che combattono l’invecchiamento, tra cui grassi, zuccheri e antiossidanti.