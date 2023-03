La produzione di pizza surgelata Buitoni, di proprietà di Nestlé, in uno stabilimento in Francia è stata interrotta a causa di presunti casi di avvelenamento, anche mortali, causati dal batterio Escherichia coli. La scorsa settimana l’azienda ha dichiarato di aver interrotto temporaneamente la linea di produzione e di stare investendo ingenti risorse per indagare su tutte le possibili cause di questa situazione inaccettabile.

La filiale francese dell’azienda ha annunciato la sospensione della produzione del prodotto a causa delle vendite insoddisfacenti.

Un portavoce ha indicato che il mercato delle pizze surgelate è diminuito del 20% in Francia rispetto all’anno precedente, colpendo in modo ancora più grave Buitoni, uno dei marchi di Nestlé. L’azienda è stata quindi costretta a reagire.

L’impianto aveva riaperto parzialmente a dicembre; tuttavia, la linea interessata dagli avvelenamenti non ha mai ripreso a funzionare.

Lo scandalo alimentare è scoppiato nel marzo del 2022, e all’epoca si parlava di due bambini morti: anche altre contaminazioni. È stato tracciato un collegamento tra i decessi e le macchine dell’unità di produzione Caudry fermate il 18 marzo.

Il sindaco di Caudry (regione Hauts-de-France, Alta Francia, vicino al Belgio), dove si trova la fabbrica, ha espresso il suo rammarico: “Penso che si andrà verso la chiusura dello stabilimento”. A maggio è stata aperta un’inchiesta giudiziaria per omicidio colposo e lesioni colpose.