Con i primi freddi diamo il benvenuto alla polenta in tavola, il piatto top dell’autunno e dell’inverno. La Polenta è un piatto unico squisito, povero e nutriente tipico della cucina del nord e centro Italia, in particolare Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta.

La polenta ha origini antichissime: da quando, grazie alla scoperta dell’America, si diffusero coltivazioni di mais in Italia settentrionale; e la polenta divenne il cibo per eccellenza nelle campagne, in grado di saziare tante famiglia con poco!

Calorie polenta

Ha un contenuto relativo di acidi grassi essenziali e fibre, sia solubili che insolubili. Contiene piccole quantità di minerali di calcio, ferro, magnesio, fosforo, sodio e zinco e vitamine in piccole quantità in particolare vitamine del gruppo B, vitamina A e vitamina E. Il mais è un’ottima alternativa per coloro che sono intolleranti al glutine di grano oltre ad essere un valido sostituto del pane. Povera di grassi, se il latte non viene utilizzato nella sua preparazione, non contiene colesterolo.

Polenta valori nutrizionali

Ogni 100 grammi di polenta consumata, ci fornisce questi valori nutrizionali: calorie 359 kcal, grassi 2,70 g, colesterolo 0 mg, sodio 0 mg, carboidrati 79,90 g, fibre 0 g, proteine ​​8,70 g. Quindi tornando alla domanda iniziale si può rispondere di no, la polenta non fa ingrassare.

A far ingrassare semmai sono i condimenti che si utilizzano per accompagnarla. Avendo scoperto quante calorie ha la polenta possiamo anche affermare che la dose corretta è proprio di 100 grammi. La polenta nella dieta del resto può sostituire pane e pasta. Dipende anche dalle varietà di polenta: in Italia ad esempio le più conosciute sono tre, ovvero la polenta nera, la polenta gialla (la più diffusa) e la polenta taragna.

Polenta calorie poche, proprietà e benefici

Aiuta a mantenere livelli di zucchero nel sangue stabili: i carboidrati a lenta assimilazione della polenta (e, in generale, i cereali integrali) forniscono livelli stabili e duraturi di zucchero nel sangue, che prevengono i bruschi aumenti che dopo poco tempo vengono contrastati da improvvise discese che generano una sensazione di fame.

Contrasta l’eccesso di acido nello stomaco: secondo gli studi condotti all’Università del Texas, è un buon alimento per aiutare a calmare le secrezioni gastriche in eccesso. Ha un effetto neutralizzante e ammorbidente della mucosa gastrica ed è facilmente digeribile per stomachi delicati.

Ha un effetto rinfrescante sull’organismo: al contrario di quello che si può pensare la polenta è un alimento ideale per la stagione calda dell’anno (primavera ed estate). L’effetto energetico di questo alimento aiuta a calmare la temperatura in eccesso del corpo e dà una sensazione di pienezza, mentre aiuta ad ammorbidire l’intestino. In questo caso il condimento fa davvero la differenza.

È facile da digerire: mentre l’intero chicco di mais è difficile da digerire perché la sua pelle esterna è dura e dovrebbe essere tenuto in ammollo a lungo (oltre a dover ricevere una buona cottura di quasi due ore e a essere molto bene), succede il contrario con la polenta. Il modo in cui viene prodotta la polenta, la frantumazione del grano, ci consente di risparmiare parte di questo e di poter gustare un alimento nutriente e molto veloce da cucinare (in poco più di cinque minuti la maggior parte delle polente è pronta). Inoltre, grazie alle sue piccole dimensioni del grano, è molto facile da masticare e digerire, il che lo rende particolarmente adatto a persone anziane e bambini.

Come preparare la polenta: trucchi per cucinare

La polenta è uno dei piatti base della cucina. Per ottenere una polenta perfetta da consumare sia come contorno sia come piatto principale, ecco alcuni trucchi che ti aiuteranno:

Non appena fai bollire l’acqua, aggiungi un pizzico di sale e un farina di mais in acqua;

Aggiungi il resto del mais mentre l’acqua inizia a bollire e non aspettare che bolle, per evitare la formazione di grumi;

Per ottenere una polenta fine, non versare tutto l’amido di mais in una volta, ma aggiungere a poco a poco;

Mescolare la polenta durante la cottura per far bollire uniformemente, ma anche per evitare di attaccare alla pentola;

Se usi il mais di campagna, dovrebbe essere bollito 15 minuti in più rispetto al mais commerciale;

Non appena hai creato la polenta, estraila su un tritatutto di legno, poiché assorbirà l’acqua in eccesso dalla polenta e impedirà al vapore di salire dalla polenta.

Ricette polenta

È il modo più semplice per preparare la polenta.

Metti l’acqua a ebollizione in una pentola di ghisa (tuci) o acciaio inossidabile, a fuoco medio. La proporzione è una misura di mais, a 4 misure di acqua. Ad esempio, 1 litro di acqua viene aggiunto a 250 g di mais. Il rapporto può variare da 1 a 3 a 1 a 5, a seconda della morbidezza della polenta. Se prepari un piatto salato, aggiungi sale all’acqua a piacere.

Quando l’acqua è vicina all’ebollizione, versa il mais, mescolando con una forchetta, in modo da non formare grumi. Mentre si indurisce, cambia il bersaglio con un cucchiaio di legno. Mescolate periodicamente e lasciate la fiamma bassa. Quando la polenta bolle e il cucchiaio è nel mezzo senza tenerlo, è pronta.

Puoi capovolgerlo su un fondo di legno (assorbe il vapore) o in una ciotola, se è più morbido. Si indurirà quando si raffredda. Il tempo di cottura dipende dal tipo di mais utilizzato. Di solito è scritto sul pacchetto. La farina di mais grigliata richiede meno tempo di cottura.