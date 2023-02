Il polline d’api è un superalimento la cui fama sta crescendo. È noto per i suoi numerosi benefici per la salute ed è la principale fonte di proteine per le api.

Ma è anche un alimento eccellente per l’uomo, grazie alla sua composizione nutrizionale e al suo ricco contenuto di sostanze benefiche come antiossidanti, polifenoli e altre sostanze bioattive.

Il polline d’api è stato utilizzato nella medicina tradizionale per centinaia di anni, ma solo recentemente è stato studiato per i suoi potenziali effetti benefici.

Attenzione però a non abusarne: a causa dei potenziali effetti collaterali che possono verificarsi con l’uso del polline d’api (in particolare nelle persone allergiche o asmatiche), è bene consultare il medico prima di assumere qualsiasi integratore.

Cos’è il polline

Il nome “polline” deriva dalla parola latina “pollen-inis” che significa “farina di farina” e per estensione “polvere finissima”.

Questo termine, che descrive in modo appropriato l’aspetto del polline, fu usato per la prima volta nel XVI secolo dal medico tedesco Valerius Cordus, che aveva osservato nelle antere del giglio un rubiginosus pulvisculus, una “polvere”, che poi ritrovò in altri fiori.

Qual’è il polline migliore

Il polline d’api è un super alimento utilizzato da migliaia di anni. Il principio attivo del polline d’api è una proteina chiamata apis, che è l’ingrediente principale del polline. Contiene un gran numero di vitamine e minerali che aiutano l’organismo a mantenersi in salute.

Esistono tre forme principali di polline d’api:

1. Polline d’api essiccato: viene raccolto dalle api in forma fresca e poi sottoposto al processo di essiccazione. È comodo da conservare ma ha meno benefici. Infatti, il processo di essiccazione riduce i valori nutrizionali del polline fresco perché lo espone a temperature elevate per eliminarne l’umidità.

2. In capsula: anche in questo caso, la polvere racchiusa nella capsula deriva dal polline essiccato e quindi ha un contenuto ridotto di sostanze bioattive.

3. Polline d’api fresco: è il tipo migliore di polline, in quanto conserva tutte le caratteristiche nutrizionali che lo rendono un super alimento. Tuttavia, può causare più facilmente reazioni allergiche e non può essere conservato a lungo come quello essiccato. Se scegliete quello fresco, assicuratevi di acquistarlo da un fornitore che lo venda congelato o refrigerato.

A cosa serve il polline: proprietà e benefici

Il polline d’api può essere utilizzato in periodi di forte stress e affaticamento per stimolare l’organismo a utilizzare meglio i nutrienti assunti con l’alimentazione. Inoltre, grazie al suo straordinario profilo nutrizionale, può fornire vitalità ed energia.

Molti studi hanno esaminato gli effetti del polline d’api sulla salute e sono emersi risultati promettenti. In uno studio, i ricercatori hanno scoperto che il polline d’api migliora l’utilizzo dei nutrienti e i livelli di energia dopo l’esercizio fisico.

Un altro studio ha dimostrato che il polline d’api ha contribuito a ridurre l’infiammazione dell’organismo.

Il polline d’api è un alimento concentrato ricco di nutrienti essenziali per la salute umana.

Il polline d’api è composto da 8 aminoacidi essenziali e 2 aminoacidi non essenziali. Contiene inoltre carboidrati, lipidi, vitamine e minerali. Assunto per periodi più o meno lunghi e con regolarità, migliora la salute e la vitalità.

È un concentrato di nutrienti che lo rendono un alimento ricco di proprietà antiossidanti, antinvecchiamento, antinfiammatorie, antiaterosclerotiche, cardioprotettive e altro ancora.

Attività antimicrobica e antimicotica

Le sostanze antibatteriche presenti nel polline sono simili a quelle presenti nella propoli e nei favi di miele.

Proprietà antiossidanti

Si ritiene che lo stress ossidativo contribuisca allo sviluppo di malattie croniche e degenerative, come le malattie autoimmuni, l’invecchiamento, la cataratta, l’artrite reumatoide, le malattie cardiovascolari e le malattie neurodegenerative. Un antiossidante è una molecola in grado di rallentare o prevenire l’ossidazione di altre molecole.

Polline: probiotico e prebiotico

Il polline è una miscela complessa di carboidrati prodotta dalle piante. Contiene nutrienti essenziali come proteine, vitamine, minerali ed enzimi.

Le api producono fermenti lattici e alcuni lieviti nel nettare immagazzinato. Questo processo microbico, composto da 5-8 fermenti e 3 lieviti, è responsabile della prevenzione della putrefazione batterica del polline.

Una pratica degna di un processo industriale, che è patrimonio delle api da milioni di anni. Il polline così lavorato dalle api e conservato nei favi viene chiamato pane d’api.

Tuttavia, l’azione probiotica del polline si esplica solo quando il polline è fresco o conservato tramite congelamento. Se essiccato, infatti, non contiene più microrganismi con funzione probiotica.

Come si prende il polline d’api: dosaggi e modi d’uso

Viene solitamente venduto nello stesso stato in cui è prodotto dalle api: piccoli granuli giallo-marroni. Può essere utilizzato in diversi modi.

In forma di grani, come topping per porridge, yogurt, insalate, smoothie. Aggiunto a caffè, tè o tisane, può essere utilizzato come dolcificante in sostituzione dello zucchero.

Può anche essere assunto in forma di integratore alimentare. Sia nel primo che nel secondo modo, rivolgiti sempre al tuo medico o specialista di fiducia per conoscere le quantità di consumo.

Si consiglia di cominciare comunque con piccole dosi e via via aumentare. Ad esempio, iniziare con il consumare ¼ di cucchiaino da caffè di granuli di polline fino a un massimo di 2 cucchiai da minestra al giorno. Per i bambini, si consiglia di utilizzare inizialmente solo pochi granuli al giorno.