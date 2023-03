Negli ultimi tempi, la ricerca scientifica sul microbiota intestinale ha fatto passi da gigante. I postbiotici rappresentano una delle ultime frontiere in questo campo di studi.

Oltre ai prebiotici e ai probiotici, esistono altri utili alleati della flora intestinale che contribuiscono alla salute generale. Gli studi dimostrano una chiara connessione tra la salute dei batteri intestinali e il benessere dell’intero organismo.

Cosa sono i postbiotici

I postbiotici – sostanze nutritive derivate dal metabolismo dei probiotici (microbi benefici) – stanno emergendo come un fattore chiave per promuovere una flora intestinale sana e la salute generale dell’apparato digerente.

I postbiotici hanno la capacità di prevenire le infezioni e le infiammazioni. Un numero crescente di prove indica che alcune sostanze, note come postbiotici, sono in grado di avere un impatto sul nostro sistema immunitario agendo direttamente sui batteri del nostro intestino.

Una scoperta che sicuramente aiuterà molte persone affette da patologie gravi come la sindrome dell’intestino irritabile (IBS).

Tuttavia, sebbene queste conoscenze possano essere utili per il trattamento di disturbi specifici, va sottolineato che la fermentazione faceva parte della dieta quotidiana di molte popolazioni già 2 millenni.

Perché i postbiotici fanno bene

In realtà, esistono molti tipi di batteri buoni. Quello che dobbiamo fare ora è imparare a raccogliere i composti benefici presenti in tutti questi organismi e usarli come medicina.

I postbiotici hanno diversi effetti positivi sull’organismo. Oltre alla capacità di combattere infiammazioni e infezioni, esaminiamo alcuni di questi benefici in modo più dettagliato.

Uno dei tanti benefici è la perdita di peso: i postbiotici sono in grado di contrastare l’insulino-resistenza e di far sentire sazi senza mangiare troppo.

I postbiotici sono stati associati a una serie di effetti benefici sulla salute umana, tra cui la capacità di ridurre le vampate di calore della menopausa e di migliorare la flora intestinale. Ma è emerso che questi organismi unici possono anche contribuire a rallentare l’invecchiamento nell’uomo.

Infine, la ricerca ha dimostrato che l’uso di postbiotici può ridurre gli effetti collaterali causati dalle immunoterapie contro il cancro.

Differenza tra postbiotici, probiotici e prebiotici

A differenza dei probiotici e dei prebiotici, i postbiotici consentono di ottenere un determinato risultato, come il miglioramento della salute dell’apparato digerente o della funzione immunitaria, anche in presenza di frammenti, scarti o microrganismi disattivati. Il loro successo risiede quindi proprio nella maggiore praticità e semplicità rispetto alla somministrazione di altri prodotti di questa categoria.

Per questo motivo, rispetto ai microrganismi vivi – che potrebbero avere difficoltà a raggiungere il loro ambiente ideale mentre sono in vita e quindi essere meno efficaci nello svolgere i loro compiti – i postbiotici possono svolgere queste funzioni durante o dopo la morte. Ciò consente loro di facilitare anche la logistica, il trasporto e la somministrazione.

Dove si trovano postbiotici

I postbiotici si trovano in un’ampia gamma di alimenti fermentati come yogurt, soia, miso e kefir. Altri alimenti che li contengono sono i cereali integrali, come l’orzo o il riso integrale.

In realtà, i postbiotici sono prodotti durante il processo di fermentazione dai batteri probiotici o da altre sostanze.

Gli ingredienti dei postbiotici dipendono quindi dalla fonte e dalle specie batteriche coinvolte nella loro produzione.

Tuttavia, per mantenere l’intestino in salute è particolarmente importante seguire una dieta che includa grandi quantità di fibre, come frutta, verdura e cereali integrali. Infine, anche una corretta idratazione e una costante attività fisica favoriscono la regolarità intestinale.