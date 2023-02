Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo immediato su un lotto di formaggio “Tuma d’Fe”, commercializzato da Eataly SpA.

Formaggio ritirato dal mercato: i lotti segnalati

Il richiamo pubblicato sul portale del ministero della salute riguarda il formaggio Tuma d’Fe, prodotto dall’azienda agricola Christine Draps e venduto nei negozi della catena Eataly. In particolare, ad essere stati ritirati sono:

i lotti 01122022;

con marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore ITA3QTG, sede Località Bui 3 – 12060 Bossolasco (CN);

data di scadenza 1 marzo 2023;

peso variabile tra 190 e 210 grammi.

Nel documento di ritiro indirizzato agli OSA viene indicato, come motivo del richiamo, il ritiro per “pericolo microbiologico” per “possibile presenza di salmonella“. L’avvertenza, pertanto, è quella di non consumare il prodotto e/o di restituirlo al punto vendita di riferimento in caso di acquisto già effettuato.

Salmonella nei formaggi: i rischi

La salmonella, spiega il portale Epicentro dell’Istituo Superiore di Sanità (Iss), è il batterio più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche. La gravità dei sintomi varia dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale (febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea) fino a forme cliniche più gravi (batteriemie o infezioni focali a carico per esempio di ossa e meningi) che si verificano soprattutto in soggetti fragili (anziani, bambini e soggetti con deficit a carico del sistema immunitario).