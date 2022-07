Quando il caldo aumenta, aumenta anche la sudorazione, il corpo disperde sali e liquidi, la pressione scende, il cuore batte più rapidamente e il respiro può diventare affannoso. Sono piccoli segnali di malessere, che dobbiamo imparare a riconoscere e ai quali è possibile rimediare con alcuni accorgimenti.

Prima di tutto: bere di più acqua, ovviamente, fresca, non ghiacciata, naturale, lontano dai pasti, a piccoli sorsi. Dose ottimale: un bicchiere ogni ora, circa due litri al giorno lontano dai pasti.

Per chi fa molto sport o suda profusamente utili sono le bevande energetiche ricche di potassio e di sali minerali; chi invece trascorre la maggior parte del tempo in casa, può preparare ogni mattina un tè molto leggero con due litri di acqua a cui aggiungere, una volta freddo, pezzi di frutta di stagione ben lavata e tagliata a grossi pezzi, senza noccioli, con due foglie di menta, basilico, una di finocchio o un gambo di sedano. Il risultato sarà una bevanda ricca di sali minerali e vitamine, da bere a piccoli sorsi durante tutta la giornata.

Ridurre vino e alcolici che provocano vasodilatazione e senso di spossatezza, ed evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, tra le 11 e le 16. Via libera, invece, ai cibi ricchi di acqua come insalata, frutta fresca, melone e anguria, a pezzi o in centrifuga, e agli abiti leggeri, di cotone e fibre non sintetiche. Bene l’attività fisica, morbida e lenta, senza affanno e solo nelle ore più fresche della giornata; tenere gli ambienti ben areati e tenere, se possibile, l’aria condizionata a una temperatura di 26 gradi.

In estate ogni cuore ha una sua meta: per chi ama la montagna ricordate che l’aria in montagna è rarefatta e povera di ossigeno anche se è più pulita, intorno ai 2000 metri il respiro diventa frequente e poco profondo: può essere difficile prendere sonno, potrebbero comparire vertigini e la pressione potrebbe alzarsi: meglio evitare sforzi eccessivi, ricordiamoci di misurare con regolarità la pressione ed eventualmente consultare il medico per chiedere se necessario di modificare le dosi dei farmaci antiipertensivi abituali; camminare tutti i giorni, lentamente e pedalare solo in luoghi pianeggianti.

Per chi sceglie il mare raccomandiamo un cappello sotto il sole, la spiaggia solo nelle prime ore del mattino e nelle ultime del pomeriggio, proteggere la pelle con crema adeguata, bene la ginnastica o il cammino in acqua, il nuoto. E non esporre le gambe al sole caldo per chi soffre di varici.

E per chi resta in città, tranquilla e vivibile in estate, priva di traffico e rumori, lunghe pedalate o camminate serali e rifugio nei centri commerciali con aria condizionata nelle ore più calde.

Sempre bevendo almeno due litri di acqua povera di sale, anche per ridurre il rischio di calcoli renali e di infezioni delle vie urinarie.

In Italia un uomo su tre e una donna su tre soffrono di pressione alta, per un totale di 16 milioni di persone! Se riconosciuta e curata l’ipertensione non fa danno, se trascurata o ignorata causa problemi al cuore, al cervello, al rene , alle arterie, rovinando la qualità della vita degli anni futuri!

L’ipertensione è un killer silenzioso, che ogni anno costa la vita a 7,5 milioni di persone nel mondo, ma può essere tenuto sotto controllo e reso meno offensivo: utilizzando meno sale nei cibi (non più di un cucchiaino da tè = 5gr al giorno), aumentando l’attività fisica, riducendo il giro vita, evitando fumo e droghe, preferendo cibi freschi ai cibi conservati o elaborati, imparando a gestire lo stress.

Rimedi naturali per abbassare la pressione

Mangiare cibi ricchi di potassio, calcio e magnesio

ll potassio è un minerale essenziale per il buon funzionamento dell’organismo. Aiuta il corpo a liberarsi del sodio e riduce la pressione sui vasi sanguigni. Per ottenere un migliore equilibrio tra potassio e sodio nella tua dieta, è consigiata l’assunzione di cibi freschi e integrali, non raffinati o trasformati

Gli alimenti particolarmente ricchi di potassio includono:

verdure, soprattutto verdure a foglia verde, pomodori, patate e patate dolci

frutta, compresi meloni, banane , avocado, arance e albicocche

latticini, come latte e yogurt

tonno e salmone

noci e semi

fagioli

Le persone con un basso apporto di calcio hanno spesso la pressione alta. Sebbene gli integratori di calcio non abbiano dimostrato in modo definitivo di abbassare la pressione sanguigna, le diete ricche di calcio sembrano fornire risultati soddisfacenti sui livelli pressori. Per la maggior parte degli adulti, la raccomandazione di calcio è di 1.000 milligrammi (mg) al giorno. Per le donne sopra i 50 anni e gli uomini sopra i 70 anni, è di 1.200 mg al giorno.

Gli alimenti particolarmente ricchi di calcio includono:

latticini,

cavoli

verdure a foglia verde,

fagioli,

sardine

tofu.

Il magnesio è un minerale importante che aiuta i vasi sanguigni a rilassarsi. Sebbene la carenza di magnesio sia piuttosto rara, alcuni studi hanno suggerito che l’assunzione di una quantità insufficiente di magnesio è collegata all’ipertensione.

Gli alimenti particolarmente ricchi di magnesio includono:

frutta secca come noci, mandorle, anacardi, arachidi, pistacchi e nocciole

latticini,

legumi,

pollo,

cereali integrali

Frutti di bosco anti ipertensivi

I frutti di bosco sono ricchi di polifenoli, composti vegetali naturali che fanno bene al cuore. I polifenoli possono ridurre il rischio di ictus, malattie cardiache e diabete.