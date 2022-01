Dopo i 60 anni, ossia con l’entrata nella cosiddetta terza età o età anziana, i valori di pressione arteriosa subiscono una sorta di aumento fisiologico, soprattutto per quanto concerne la pressione massima o sistolica.

La pressione alta può risultare come conseguenza di una stile di vita o alimentare errato, oppure di patologie e problematiche fisiche o, ancora, per questioni di età.

Secondo medici ed esperti, questo fenomeno è dovuto, con tutta probabilità, all’inevitabile aumento della rigidità dei vasi arteriosi che consegue i processi di invecchiamento dell’organismo umano.

Sebbene ci siano molti modi per tenere a freno la pressione alta, uno dei metodi più semplici e migliori è seguire una buona dieta.

Ecco dieci alimenti che si sono rivelati particolarmente efficaci nell’abbassare la pressione sanguigna.

Banane

Gli alimenti ricchi di potassio, come le banane, aiutano ad abbassare la pressione sanguigna. Questo perché un’eccessiva assunzione di sale è uno dei principali fattori dell’ipertensione e il potassio aiuta a regolare naturalmente i livelli di sale nel corpo. Inoltre, le banane sono uno spuntino naturale facile da mangiare.

Fagioli

Fagioli di tutti i tipi possono ridurre la pressione sanguigna. Oltre al loro contenuto di potassio, i fagioli hanno molte fibre salutari per il cuore. Un cuore sano può mantenere una migliore pressione sanguigna. I fagioli sono anche ricchi di proteine, che è stato collegato alla bassa pressione sanguigna nella ricerca.

Spinaci

Questo verde scuro e frondoso è ottimo per la tua salute in generale e aiuterà specificamente la pressione sanguigna a causa del potassio, magnesio e acido folico presenti nella verdura. Come il potassio, il folato e il magnesio sono preziosi per mantenere bassa la pressione sanguigna.

Mirtilli

Uno spuntino naturale facile, i mirtilli forniscono al tuo corpo i flavonoidi, un gruppo di composti naturali che hanno dimostrato di aiutare a prevenire l’ipertensione abbassando i livelli di pressione sanguigna.

Cioccolato

Non penseresti che un cibo gustoso come il cioccolato possa avere benefici per la salute, ma il cioccolato abbassa la pressione sanguigna. La ricerca ha scoperto che il cacao trovato nel cioccolato contiene composti che limitano i livelli di pressione sanguigna dilatando i vasi sanguigni. Scegli il cioccolato fondente, che contiene più cacao.

Barbabietole

Il succo di questa radice contiene nitrati che sono stati trovati per abbassare rapidamente la pressione sanguigna tra i pazienti ipertesi. Una volta ingeriti, i nitrati diventano ossido nitrico, un gas che aiuta i vasi sanguigni a rimanere dilatati rilassando la muscolatura liscia.

Patate

I minerali potassio e magnesio si trovano in abbondanza nelle patate, quindi mangiare questo cibo smorzerà la pressione sanguigna alta. Le patate contengono anche nitrati. Evita di caricare le patate con grandi quantità di burro salato o panna acida, o di friggerle in oli di semi malsani.

Latte

I prodotti con molto calcio sono buoni per l’ipertensione, rendendo il latte un’ottima opzione per chi soffre di ipertensione. Prova a bere latte scremato, tuttavia, poiché il latte ricco di grassi aggraverà i problemi di pressione sanguigna.

Fiocchi d’avena

Una dieta ricca di fibre protegge dall’ipertensione, rendendo la farina d’avena una buona scelta. Poiché la fibra viene digerita lentamente, i livelli di zucchero nel sangue vengono tenuti sotto controllo, il che a sua volta riduce la pressione sanguigna. Inoltre, la farina d’avena ha pochissimi grassi e sodio.

Pressione alta, quali cibi è meglio evitare

Superati i 60 anni,è importante tenere sotto controllo i valori della pressione massima (o arteriosa sistolica) che non devono superare i 150 mmHg, come sostengono le nuove linee guida redatte dall’American College of Physicians (ACP) e dall’American Academy of Family Physicians (AAFP).

Per questo è importante condurre un’esistenza equilibrata ricca di movimento, compatibilmente con la propria fisicità e sempre sotto controllo medico o di un personal trainer. Passando per abitudini più salutari e una dieta equilibrata, priva di alimenti dannosi per l’organismo. Scopriamo quali è meglio evitare:

cibi confezionati con un apporto elevato di sodio;

rodotti raffinati da forno;

biscotti farciti e calorici;

cracker e grissini dai gusti elaborati;

merendine confezionate e ricche di farcitura;

sale, condimenti, salse troppo complesse;

prodotti, bevande e preparati già pronti ricchi di glutammato di sodio, citrato di sodio, benzoato di sodio;

insaccati e formaggi troppo stagionati;

prodotti in scatoletta, patatine fritte confezionate o da banco;

cibi consumati in esterna ma riccamente conditi e insaporiti;

alcolici e caffeina se assunti in dosaggi eccessivi.

L’ipertensione è talvolta definita a ‘killer silenzioso “perché la malattia non ha sintomi evidenti. Considerando quanto sia comune la condizione, consultare il medico e considerare la possibilità di apportare modifiche per incorporare più di questi alimenti salutari per il cuore nella dieta.