Per abbassare la pressione esistono i farmaci, verissimo, ma anche l’alimentazione e lo stile di vita fanno tanto. Molte persone si trovano a dover combattere con l’ipertensione, che è una condizione per cui nelle arterie la pressione del sangue è decisamente alta. Ebbene, ci sono delle bevande naturali che possono aiutare a mantenere sotto controllo la situazione. Scopriamole insieme 7.

1) Tè all’aglio

L’aglio, grazie all’allicina contenuta (un composto di zolfo), è particolarmente indicato in caso di ipertensione. Il tè ottenuto si attesta anche ottimo rimedio antinfiammatorio e purificante. Per prepararlo, in un pentolino, portate ad ebollizione due tazze d’acqua con dentro due spicchi di aglio. Poi, togliete dal fuoco, aggiungete succo di limone e dolcificate a piacere.

2) Succo di barbabietola

La barbabietola, ricca di ferro, fosforo e potassio, è un potente ricostituente naturale. Diversi studi confermano che bere 250ml del suo succo ogni giorno aiuta a tenere a bada la pressione. Tagliate la verdura a cubetti e mettetela nell’estrattore per ottenere una bevanda benefica tutta da gustare.

3) Succo di mirtillo.

Secondo la ricerca del King’s College di Londra pubblicata sul Journal of Gerontology Series A, i mirtilli sono eccellenti antiipertensivi. Un consumo giornaliero pari a 200 g assicura importanti risultati. Il merito è delle antocianine, fitochimico dalle proprietà antiossidanti.

4) Tisana semi di cardamomo

Componente principale del cardamomo è il suo olio essenziale, a cui attribuite virtù digestive, antinfiammatorie e antisettiche. Non è tutto: una ricerca pubblicata sull’Indian Journal of Biochemistry & Biophysics ha rivelato la grande incidenza sulla pressione. Soffrite di ipertensione? Seguite il consiglio degli esperti: una tisana al giorno di cardamomo, zenzero e cannella.

5) Infuso di tiglio

Il tiglio, apprezzato per le proprietà sedative, svolge anche un’azione vasodilatatrice, che fluidifica il nostro sangue aiutando a prevenire la stasi venosa. Il suggerimento è quello di assumere quotidianamente 3 tazze di infuso.

6) Succo di prugna

Le prugne, dalle note proprietà lassative, sono ricca fonte di potassio e vitamina K. Diversi studi dimostrano come consumarle tutti i giorni possa aiutare in caso di ipertensione.

7) Succo di melograno

Il melograno, toccasana per il nostro corpo grazie all’azione antiossidante, ci aiuta a mantenere in salute pelle, reni, fegato e sistema immunitario, gastrointestinale e circolatorio. Proprio così: assumete ogni giorno succo di melograno per mantenere nella norma i vostri livelli pressori.