Se vi state chiedendo quanta acqua bisogna bere durante la giornata, sappiate che non vi è una risposta universale. Molto dipende dall’attività motoria svolta durante la giornata, così come il peso dell’individuo che si sta ponendo questa domanda e la sua età.

L’acqua ci aiuta a depurarci ed eliminare scorie e tossine, disseta anche il cervello che ha bisogno di acqua per farci concentrare, studiare e lavorare con attenzione e va assolutamente reintegrata quando sudiamo troppo per via del caldo o di un allenamento intenso.

Ma quanta acqua dovremmo bere al giorno? Fino a poco tempo fa avremmo risposto senza ombra di dubbio che il quantitativo giusto fosse 2 litri, oggi invece gli esperti hanno rivisto e corretto (a ribasso) questa cifra modulandola a seconda della nostra età e di particolari condizioni fisiche.

Quanta acqua bere al giorno in base al peso: calcolo

Per determinare la quantità esatta che si dovrebbe bere in base al proprio peso corporeo, è possibile seguire il seguente calcolo: 30 ml x kg di peso corporeo = ml al giorno.

Nel dettaglio, vediamo in base al peso corporeo cosa hanno stabilito gli esperti della IBWA, specificando che quando parliamo di “bicchiere d’acqua” ci riferiamo a 220 ml di acqua.

Chi conduce uno stile di vita sedentario deve bere, al giorno, 9 bicchieri d’acqua. I bicchieri arrivano a 10 se si fa attività fisica intensa.

Peso di riferimento: 57 kg

Anche in questo caso si parte da una base di 9 bicchieri d’acqua per chi conduce uno stile di vita sedentario. I bicchieri diventano 10 per attività fisica moderata e 11 per chi svolge attività fisica intensa.

Peso di riferimento: 68 kg a 79 kg

Si parte da 9,5 e si arriva a 11,5 bicchieri d’acqua al giorno se si svolge molta attività fisica. Tali stime restano invariate fino ai 79 kg.

Peso di riferimento: 80 kg

Chi pesa intorno agli 80 kg dovrà iniziare con una base di 9 bicchieri e mezzo. I bicchieri d’acqua da bere durante la giornata, per chi pratica un’attività motoria media, sono 10,5 mentre gli sportivi ne dovrebbero bere 12,5.

Peso di riferimento: 90 kg

Si parte da 9 bicchieri e mezzo per chi conduce una vita sedentaria. Si arriva a dover bene 11 bicchieri d’acqua al giorno se si conduce un’attività fisica moderata e quasi 14 bicchieri d’acqua se si svolge un’attività fisica intensa.

Secondo le linee guida della Società tedesca per la nutrizione, ad avere un maggior bisogno di acqua sono gli adolescenti e i giovani fio a 25 anni, ma a nessuna età si arriva a bere 2 litri al giorno.

Ecco nello specifico la quantità di acqua – o altri liquidi come tisane, tè e caffè (tutti rigorosamente non zuccherati) – ogni giorno rispetto alla nostra età.

Bambini da 1 a 4 anni: 0,82 L/giorno;

Bambini da 4 a 10 anni: 0,97 L/giorno;

Ragazzi fino a 13 anni: 1,17 L/giorno;

Ragazzi fra 13 e 15 anni: 1,33 L/giorno;

Ragazzi da 15 a 19 anni: 1,53 L/giorno;

Adulti da 19 a 25 anni: 1,47 L/giorno;

Adulti da 25 a 51 anni: 1,41 L/giorno:

Adulti da 51 a 65 anni: 1,23 L/giorno

Anziani over-65: 1,31 L/giorno.

Le donne incinte devono consumare 1,47 L/giorno, se invece allattano, sempre stando a quanto appurato dalla società teutonica, devono bere ancora di più (fino cioè a 1,7 L/giorno).

Chiaramente in presenza di patologie particolari, esigenze specifiche o disturbi di salute importanti si deve consultare il medico e seguire il suo parere.