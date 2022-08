Camminare fa bene al nostro corpo e non solo aiuta a dimagrire, ma riduce il rischio di malattie cardiache. Muoversi fa bene al nostro corpo e camminare è sicuramente uno degli esercizi a portata di mano che possiamo fare.

Una bella camminata a passo sostenuto è quanto di più salutare possa esserci, per la mente e per il corpo, anche quando ogni altro tipo di esercizio o allenamento risulta sconsigliato. A trarre beneficio dall’azione del camminare è, anzitutto, il cuore le cui patologie restano fra le cause principali di morte. A confermate tutti gli effetti positivi della camminata sul sistema cardiocircolatorio arriva ora un nuovo studio che ha stimato anche quanto occorre camminare per ridurre fino al 30% il rischio di decesso per patologie a carico del cuore (fra le più comuni infarto, ictus, ipercolesterolemia e ipertensione).

La buona notizia è che ciascuna di queste condizioni è prevenibile grazie a uno stile di vita sano e ad alcune abitudini che hanno un impatto positivo sul nostro organismo. Possiamo, quindi, tutelare il cuore in maniera molto semplice, concedendoci appunto con una bella camminata quotidiana. Secondo la Harvard Medical School bastano, infatti, 21 minuti di cammino ogni giorno per ridurre considerevolmente il rischio di malattie cardiocircolatorie.

Al pari di una vera e propria terapia, camminare per un totale di due ore e mezza alla settimana garantisce un allenamento salutare che riesce a rafforzare il cuore senza affaticarlo. E a rendere praticabilissimo questo esercizio si aggiunge anche il fatto che non costa praticamente nulla, quindi tutti possono dedicarvisi. Costanza e buona volontà, come in tutte le cose, fanno il resto.

L’indagine recentemente pubblicata sottolinea, infatti, che se praticata correttamente, una camminata diventa la chiave di volta anche per perdere peso oltre che per regolarizzare la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo. Ma tra gli effetti postivi, ci sarebbero anche il miglioramento della memoria e la riduzione del rischio di sviluppare tumori. E che dire dell’umore? Camminare è, infatti, un toccasana anche per ridurre lo stress quotidiano e sarebbe di supporto anche nei casi di depressione.