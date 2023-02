Quando si parla di fotovoltaico, la prima cosa che viene in mente è il pannello solare: non è un caso che su Google, nell’ultimo anno, la parola chiave “pannelli solari” abbia registrato una forte impennata nelle ricerche. Complice indubbiamente l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, la situazione di incertezza dovuta alla guerra e la disponibilità di incentivi statali a vantaggio dell’installazione di impianti solari, non sorprende che questa ricerca, nella maggior parte dei casi, sia stata associata proprio al termine “bonus”.

A metà del 2022, tra i trend di Google relativi al fotovoltaico spunta anche un’altra combinazione di parole: moltissimi italiani, infatti, hanno cercato di capire meglio le caratteristiche e la convenienza dei “pannelli solari da balcone”, che infatti hanno registrato un picco di ricerche soprattutto nel periodo primaverile ed estivo.

Verso l’ultima parte dell’anno, inoltre, gli italiani, spesso frenati da vincoli estetici o architettonici/paesaggistici, hanno iniziato a cercare maggiormente le “tegole fotovoltaiche”, speciali tegole che integrano sulla loro superficie celle solari in modo da unire la funzione di copertura del tetto a quella di produzione di energia pulita.

Quando si parla di fotovoltaico, il mercato si muove a rotta di collo. E con questa velocità arrivano anche molte innovazioni e nuovi prodotti sul mercato.

Esistono diversi modelli sul mercato, tra cui le SENEC.Tile, innovative tegole fotovoltaiche che si differenziano da quelle tradizionali per la presenza di griglie di celle solari del tutto impercettibili alla vista. In questo modo, risultano esteticamente simili alle normali tegole.

Ideali per installazioni su edifici soggetti a vincoli paesaggistici o architettonici e anche per tutti coloro che hanno sempre escluso il fotovoltaico per motivi estetici, le tegole SENEC.Tiles si adattano a tutti i tetti, sono facili da installare e garantiscono le stesse prestazioni di copertura e impermeabilizzazione delle tegole tradizionali.

La fiducia nel fotovoltaico e la consapevolezza dei suoi vantaggi sembra quindi essere decisamente aumentata nell’ultimo anno. Chi rimane indietro nella “classifica” delle ricerche è purtroppo la parola “accumulatore”, elemento fondamentale di ogni impianto fotovoltaico, che purtroppo non si trova spesso associata alle ricerche effettuate per i pannelli.

L’autoproduzione di energia solare senza accumulo non è sufficiente per massimizzare i vantaggi offerti dall’autoproduzione di energia solare. Infatti, gli accumulatori sono costituiti principalmente da batterie che, collegate all’impianto fotovoltaico, permettono di immagazzinare l’energia prodotta nei momenti di massima produttività e di utilizzarla quando serve, risolvendo così il grande problema delle rinnovabili: la non programmabilità.

Il fotovoltaico, se integrato con un sistema di accumulo, consente all’utente di soddisfare autonomamente fino all’80% del proprio fabbisogno energetico e di ridurre significativamente i costi in bolletta. Tra le soluzioni presenti sul mercato, una delle più performanti è sicuramente SENEC.Home V3 Hybrid, un sistema di accumulo ibrido che integra le funzioni di inverter fotovoltaico e di accumulo di energia in un unico dispositivo, rendendo ancora più intelligente e coordinato il flusso di energia tra il momento della produzione e quello del consumo.