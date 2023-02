I ricercatori del King’s College di Londra hanno sviluppato una nuova farina che riduce il rischio di obesità e diabete.

I ricercatori del King’s College di Londra hanno sviluppato una farina speciale che mantiene la sazietà più a lungo, abbassa i livelli di glucosio nel sangue e aiuta a prevenire l’obesità.

La farina magica che ti farà fimagrire

Questa “farina magica” è in realtà ricavata da legumi, tra cui ceci, lenticchie e fagioli. Contiene ingredienti completamente naturali che mantengono la loro integrità quando vengono trasformati in farina – e sono proprio i benefici per la salute di questi materiali vegetali intatti a renderli così utili per la vostra dieta!

Una farina più sana e ricca di fibre

In un momento in cui si sottolinea l’importanza delle fibre nella nostra dieta, questo studio evidenzia il ruolo che le pareti cellulari intatte svolgono nel rallentare la digestione dell’amido e nel migliorare i livelli di glucosio e simulare gli ormoni della sazietà che ci aiutano a sentirci sazi “, afferma il biochimico Peter Ellis, co-autore dello studio.

I ricercatori fanno notare che convincere le persone a cambiare le proprie abitudini alimentari può essere difficile, per questo i progressi come questo sono così promettenti e in futuro potrebbero aiutare ad affrontare potenziali problemi come l’obesità e il diabete.