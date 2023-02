Gli uomini che bevono bibite gassate contenenti caffeina possono avere testicoli più grandi e livelli di testosterone più elevati rispetto agli uomini che non consumano tali bevande.

Un recente studio dimostra che alcune bevande gassate possono far sembrare più grandi i genitali degli uomini.

La ricerca è stata condotta dalla Northwest Minzu University in Cina nell’ambito di un più ampio tentativo di comprendere l’impatto che le bevande gassate possono avere sulla fertilità e sugli organi sessuali degli uomini.

Lo studio ha esaminato tre gruppi di topi: un primo gruppo ha bevuto solo acqua, un altro ha consumato livelli variabili di bibite gassate contenenti caffeina per 15 giorni, mentre al terzo non è stata somministrata alcuna bevanda.

Durante l’indagine, i ricercatori hanno pesato i testicoli dei roditori e ne hanno prelevato il sangue.

Secondo news.com.au, i test sono stati condotti il primo giorno, il quinto giorno, il settimo giorno e il decimo giorno. È stato osservato che i topi che bevevano bevande contenenti caffeina hanno subito un cambiamento significativo rispetto a quelli che bevevano solo acqua.

Hanno mostrato livelli significativamente più alti dell’ormone maschile testosterone rispetto ai gruppi la cui acqua non conteneva ormoni aggiunti.

La conclusione dello studio è che il consumo di bevande gassate contenenti caffeina potrebbe favorire lo sviluppo dei testicoli e aumentare la secrezione di testosterone.

“I nostri risultati forniscono le basi scientifiche per comprendere appieno come le bevande gassate influenzino lo sviluppo e la funzione riproduttiva nell’uomo, ma anche come possano prevenire la disfunzione e il cancro alla prostata”.

Questo risultato contraddice ricerche precedenti che suggerivano che il consumo di bevande zuccherate può ridurre la fertilità degli uomini.

Una precedente indagine condotta su 2.500 uomini ha rivelato che i ragazzi che bevono un litro di bevande gassate con caffeina al giorno hanno il 30% di spermatozoi in meno rispetto a quelli che non ne bevono.