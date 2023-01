Dopo le feste, molte persone decidono di perdere peso e di eliminare il grasso della pancia. Siete alla ricerca di nuove idee per un’alimentazione sana?

È stata pubblicata una ricerca che descrive un ingrediente dolce dagli effetti benefici. Scopriamo insieme l’identità di questa nuova sostanza!

I risultati di un recente studio, pubblicato sulla rivista Clinical Nutrition, dimostrano che la cannella è benefica per la nostra salute.

Lo studio è stato condotto su animali, ma i risultati potrebbero essere applicabili anche all’uomo. Ed è stato dimostrato che la cannella riduce la misura del girovita e il grasso viscerale in sole 12 settimane.

La cinnamaldeide, un composto chimico che conferisce alla cannella il suo caratteristico odore e sapore, è il componente attivo responsabile di questi benefici per la salute.

Diversi studi hanno dimostrato che nei pazienti diabetici e in quelli affetti da malattie cardiovascolari l’uso della cannella ha permesso di ridurre i livelli di zucchero e di colesterolo nel sangue.

La cannella è in grado di colpire il grasso accumulato in profondità nella pancia, intorno a organi vitali come il fegato e l’intestino. L’eccesso di grasso corporeo può contribuire all’ipertensione arteriosa, alle malattie coronariche e al diabete di tipo 2.

Se fosse confermato che la cannella può far perdere peso, si tratterebbe di una svolta medica.