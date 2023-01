È stato dimostrato che l’uso indiscriminato di antibiotici è dannoso per la salute. Tuttavia, c’è un altro lato della storia. Alcune persone non hanno altra scelta se non quella di assumere più cicli di antibiotici, con le relative conseguenze.

Quali sono queste conseguenze? È quanto ha deciso di scoprire un gruppo di ricercatori del Langone Health Center di New York, che ha esaminato le nuove ricerche condotte sull’argomento e ha pubblicato i propri risultati sulla rivista Gut.

Questo studio indica che l’assunzione di antibiotici può aumentare le probabilità di sviluppare la malattia di Crohn e la colite ulcerosa.

Questo si verificherebbe tra coloro che hanno più di 40 anni.

Si ritiene che i fattori ambientali possano svolgere un ruolo nello sviluppo della malattia infiammatoria intestinale, che colpisce circa 7 milioni di persone in tutto il mondo.

I giovani che assumono antibiotici hanno un rischio maggiore di sviluppare una malattia infiammatoria intestinale.

I ricercatori hanno utilizzato i dati medici nazionali dal 2000 al 2018, che includevano informazioni sui cittadini danesi di età pari o superiore a 10 anni che non avevano una diagnosi di IBD.

Nel corso dello studio sono stati diagnosticati circa 36 mila nuovi casi di colite ulcerosa e più di 16800 di malattia di Crohn. Il 91% dei partecipanti aveva ricevuto una prescrizione di almeno un ciclo di antibiotici nell’arco di tempo in cui erano inclusi i pazienti con IBD, rispetto al 70% delle persone senza queste malattie.

Secondo i risultati dello studio, gli antibiotici sono associati a un rischio più elevato di sviluppare malattie intestinali e tale rischio aumenta nei soggetti di età superiore ai 40 anni.

Quali tipi di antibiotici danneggiano maggiormente l’intestino? Nitroimidazoli e fluorochinoloni. Questi farmaci sono utilizzati per trattare le infezioni intestinali nell’uomo e in altri animali.

Al contrario, esiste un antibiotico che non è associato al rischio di malattia infiammatoria intestinale a qualsiasi età. Si tratta della nitrofurantoina: limitare la prescrizione di antibiotici aiuta sia a combattere la famacoresistenza sia a ridurre le probabilità di ammalarsi di IBD!