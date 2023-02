Spesso trascuriamo la nostra vista non dandole l’attenzione che merita perché non pensiamo che la vista sia legata alla salute. Forse non ci rendiamo conto che l’occhio è un organo delicato, che richiede una protezione regolare per godere di una buona vista.

Uno stile di vita sano e, soprattutto, una dieta equilibrata con la giusta idratazione quotidiana garantiscono la salute degli occhi, prevenendo l’insorgere di fastidiosi problemi.

A tal fine, esistono alcuni semplici rimedi quotidiani per la cura degli occhi che possono migliorare la vista in modo naturale. Consumare acqua a sufficienza e assumere i giusti nutrienti per l’occhio è fondamentale per la sua salute. Mantenere l’idratazione non solo mantiene una superficie sana, ma fa sì che tutte le sue funzioni lavorino a livelli ottimali.

Tra i nutrienti quotidiani che aiutano la vista vi sono le vitamine A, C ed E, lo zinco, gli acidi Omega-3 – utili per una visione sana con l’avanzare dell’età – e gli antiossidanti come la luteina e la zeaxantina.

Le persone proteggono la loro vista consumando elementi come il magnesio, il potassio e la lisina. Una semplice regola ci aiuta a mantenere la vista acuta: Muovere i muscoli intorno all’occhio quando si guarda un oggetto lontano, quindi rilassarli di nuovo prima di passare a qualcosa di più vicino.

La “regola del 20-20-20” è preziosa soprattutto per chi passa molte ore davanti allo schermo, del computer come dello smartphone. Il numero 20 indica i minuti con cui alternare le diverse attività che mantengono gli occhi in salute:

Infatti, è buona norma dedicare 20 secondi ogni 20 minuti di attività al PC guardando qualcosa a circa 6 metri di distanza. Questo semplice esercizio, che gli optometristi raccomandano di praticare come abitudine quotidiana, consente agli occhi di rilassarsi.

In questo modo, potrà concentrarsi sullo schermo in modo più efficiente. Ma ci sono anche benefici mentali: quando la sua concentrazione si allenta per pochi secondi, i livelli di stress diminuiscono.