Gli zampironi sono uno strumento imprescindibile per molte persone, soprattutto per quelle che, durante l’estate, sono prese di mira dalle zanzare con i loro fastidiosi morsi. La domanda che sorge spontanea, essendoci una combustione alla base del loro funzionamento, è: ma lo zampirone è tossico e a male alla nostra salute?

Lo zampirone: cos’è

Per capire gli effetti salutari o nocivi dello zampirone devi sapere da cosa è composto: la spirale anti-zanzare di colore solitamente verde che accendi all’aperto nelle sere d’estate è essenzialmente un incenso realizzato con piretro della Dalmazia, un fiore contenente piretine, sostanze che, se annusate dagli insetti, agiscono sul loro sistema nervoso, uccidendoli.

Le proprietà del fiore erano conosciute anche in passato, ma fu alla fine dell’Ottocento che il laureato in chimica farmaceutica Giovanni Battista Zampironi fondò un laboratorio a Mestre per produrre la Zampirina (dal suo cognome), polvere di piretro da inserire in un cono insettifugo, un primo anti-zanzare.

Nel secondo dopoguerra, intanto, Yuki Ueyama, moglie del giapponese Eiichiro Ueyama (il quale stava producendo dei bastoncini di incenso con fiori di piretro a forma di serpente), suggerì al marito di produrre i suoi anti-zanzare a forma di spirale, per farli bruciare più a lungo. Zampironi adottò la stessa forma, e “Zampirone” da qual momento è diventato l’incenso anti-zanzare per antonomasia.

Zampironi: sono innocui o tossici?

La sostanza rilasciata dallo zampirone è, come detto, letale per gli insetti ma innocua per esseri umani e mammiferi. Il problema resta tuttavia il fumo passivo, ma solo se accesi in ambienti chiusi o poco aerati.

Uno studio stima infatti che una spirale di Zampirone rilascia un quantitativo di formaldeide pari a quello di 51 sigarette e che, in generale, il fumo passivo respirato è pari a quello di 75-137 sigarette. Questo accade naturalmente quando gli zampironi vengono accesi in casa (abitudine diffusa in Asia, Africa e Sud America): meglio quindi evitarlo ed accendere gli zampironi solo esternamente.