Che molti italiani abbiano inserito nella loro routine anche delle scelte “green” è un dato di fatto. Come riportato da Unione Italiana Food, negli ultimi mesi del 2022 il consumo di cibi e bevande a base vegetale è sempre più in voga e sulle tavole degli italiani i prodotti plant-based sono in ascesa, con un incremento complessivo del +9,9%.

Questo trend è in continua crescita con 1 italiano su 2 (54%) che dichiara di consumare prodotti vegetali e un ulteriore 16% che intende aumentare ulteriormente l’acquisto di prodotti a base di proteine vegetali.

Perché i Burger Vegetali Green Cuisine fanno bene all’ambiente?

Con i Burger Vegetali Green Cuisine è ancora più facile fare la propria parte per il pianeta! Questi prodotti, oltre ad essere un’alternativa gustosa e nutriente a chiunque voglia ridurre il consumo di carne, hanno anche in media un’impronta di carbonio 7 volte inferiore rispetto ai burger di manzo e il terreno impiegato nella loro produzione è in media 4 volte inferiore rispetto a quello utilizzato per la produzione dei burger tradizionali! Scopri di più su www.findusgreencuisine.it

Come utilizzare i prodotti Findus Green Cuisine per le tue ricette

Come mangiare green senza rinunciare ai classici piatti e sapori? I prodotti Findus Green Cuisine sono buoni non solo per essere gustati da soli, ma soprattutto possono essere impiegati per diverse ricette, da quelle più tradizionali a quelle più innovative.

Vediamo allora un esempio di ricette da preparare con la gamma sfiziosa di surgelati 100% vegetali Green Cuisine. Partiamo con un grande classico, le polpette della nonna preparate, appunto, con le Polpette Vegetali Findus Green Cuisine.

Iniziamo dagli ingredienti: una confezione di Polpette Vegetali Findus Green Cuisine, 300 gr di passata di pomodoro, uno spicchio d’aglio, 2 cucchiai di olio d’oliva, un ciuffo di basilico fresco, pepe e sale q.b.

Procedimento

– Riscaldiamo l’olio facendolo insaporire con l’aglio.

– Aggiungere la passata di pomodoro, con un po’ d’acqua, lasciando cuocere per 5 minuti.

– Fatto ciò aggiungiamo le polpette, il sale e il pepe, lasciando cuocere per 15 minuti in modo che sia la salsa che le polpette giungano alla giusta cottura.

– Completare il tutto con l’aggiunta del basilico, impiattare e gustare.

Se ne volete fare una variante alla pizzaiola, al posto del basilico, potete aggiungere dell’origano e delle olive nere in corso di cottura. E a chi piace il piccante, può osare anche con un tocco di peperoncino.