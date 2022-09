Richiamata insalata di patate per possibile presenza di frammenti di vetro

Aldi ha pubblicato un avviso di richiamo dal mercato per un lotto di insalata di patate con olio e aceto da 1 kg a marchio Good Choice. Il motivo del ritiro è la possibile presenza di frammenti di vetro nella confezione: si tratta di un richiamo precauzionale da parte del fornitore Wojnar’s Wiener Leckerbissen e Aldi.

Il prodotto è stato in vendita in tutte le filiali ALDI fino al giorno 08/09/2022, se quindi avete acquistato l’insalata di patate Good Choice, verificate nell’ elenco in basso la corrispondenza con i dati dei prodotti richiamati: se il termine minimo di conservazione coincide, non consumate il prodotto ma restituitelo al punto vendita di acquisto, riceverete un rimborso anche senza esibizione dello scontrino.

Ecco i dati delle confezioni ritirate: