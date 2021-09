Richiamato YOGURT GRECO a marchio KALOS per ossido di etilene

Il ministero della Salute, oggi 7 settembre, ha pubblicato il richiamo di alcuni lotti di YOGURT GRECO MIRTILLO 150 g per la possibile “presenza di ossido di etilene in un ingrediente (farina di semi di carrube)”.

I prodotti interessati sono i lotti G 41 L 181 – con scadenza19.08.2021; G 41 L 188 – con scadenza 26.08.2021; G 41 L 195 – con scadenza 02.09.2021; G 41 L 201 – con scadenza 08.09.20. Gli YOGURT sono stati prodotti dall’azienda ATLANTE SRL con sede dello stabilimento in via 2 Giugno 1946, n.8 a CASALECCHIO DI RENO in provincia di Bologna.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone di non consumare il prodotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto.