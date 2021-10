La zucca è un alimento molto gustoso che trova molti impieghi in cucina: a parte la buccia, la quale necessita di qualche lavorazione in più prima di poter essere consumata, tutto il resto viene utilizzato in molte maniere.



I semi possono essere essiccati o fritti, e una volta salati possono essere consumati da soli o in abbinamento ad altri piatti, come ad esempio frittate o come condimento croccante della pasta. La polpa ha invece molteplici impieghi, può essere cotta al vapore, oppure lessata, ma anche cotta nel forno o saltata in padella.

Per questa ricetta, utilizziamo anche noi la polpa: prepariamo una gustosa pasta con la zucca, utilizzando il Burro aromatizzato con qualche fogliolina di salvia, del delizioso pesce spada e spolverizzando il piatto con una croccante granella di pistacchi. Un accostamento che può sembrare insolito, ma che siamo sicuri che non vi deluderà.

Ingredienti

500 g di zucca 300 g di pesce spada 300 g di pistacchi 400 g di rigatoni 50 g di Burro Santa 5 foglie di salvia 1 spicchio d’aglio olio extra vergine d’oliva sale e pepe

Preparazione

Siete pronti a gustare questo piatto dal sapore delicato adatto a tutte le stagioni? Vediamo insieme il procedimento necessario per preparare la pasta con la zucca e deliziare i vostri ospiti:

Private la zucca della buccia e tagliatela a cubetti piuttosto piccoli, poi prendete una padella e scioglietevi il burro, unite la salvia e successivamente la zucca.

Cuocete per 5 minuti, poi unite 1 mestolo di acqua e aggiustate di sale e pepe, cuocete per altri 10 minuti.

Intanto lavate il pesce spada, privatelo della pelle e tagliatelo a cubetti, ungete una padella con dell’olio extra vergine d’oliva, schiacciate l’aglio e mettetelo ad imbiondire, quindi unite il pesce spada cuocendolo per 2/3 minuti, poi tenete da parte.

Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, poi frullate i pistacchi fino a formare una granella. Con l’aiuto di un frullatore, frullate la zucca e create una crema, versatela in un wok e aggiungete il pesce spada. 04

Conservate due mestoli di acqua di cottura, poi scolate la pasta e aggiungetela nel wok assieme alla zucca e al pesce spada; accendete il fuoco e saltate la pasta, se è troppo asciutta, aggiungete un mestolo di acqua di cottura.

Servite la vostra pasta con la zucca spolverizzando ogni piatto con abbondante granella di pistacchi.