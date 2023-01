Il metabolismo è il processo con cui il corpo converte il cibo in energia. È importante regolare l’introduzione delle sostanze nutritive e quindi apportare il giusto quantitativo di energia che soddisfi le nostre esigenze metaboliche. Tante calorie bruciamo e tante ne dovremmo introdurre.

Per esempio, se mangiate più alimenti ricchi di fibre e meno alimenti ricchi di grassi, aiuterete il vostro metabolismo ad accelerare. Se fate regolarmente esercizio fisico e bevete acqua invece di bibite o altre bevande zuccherate, anche questo vi aiuterà.

L’ideale per accellerare il metabolismo è mangiare cibi ricchi di proteine e poveri di carboidrati. I carboidrati vengono convertiti in zucchero e immagazzinati come grasso. Per perdere peso, è necessario impedire al corpo di immagazzinare gli zuccheri in eccesso sotto forma di grasso, in modo da bruciare gli zuccheri invece di immagazzinarli.

Il modo migliore per farlo è mangiare molte proteine e verdure, che contengono fibre e acqua, che rallentano il processo di digestione in modo da assorbire meno zucchero nel sangue. Anche le fibre aiutano in questo senso, perché rallentano ulteriormente la digestione.

L’intestino è un organo fondamentale del nostro corpo troppo spesso sottovalutato.

L’intestino è la sede del microbiota, anche chiamato flora intestinale, che altro non è se non il complesso di batteri che convivono nel nostro corpo in maniera simbiotica.

Un microbiota non in salute pare possa essere la causa di molte delle sindromi metaboliche più frequenti. È proprio per questo che bisogna prendersi cura del proprio intestino. Ad oggi non conosciamo quale complesso di batteri sia quello deputato a proteggere il nostro corpo da un accumulo di grassi in eccesso, ma sappiamo che una dieta variegata e ricca di fibre aiuta, sin dalla più tenera età, il transito intestinale.

Quindi se non amate le verdure o i cereali integrali è ora di cambiare idea su dei validi alleati del vostro organismo. Introducete nella dieta alimenti probiotici come lo yogurt o il kefir, o cibi prebiotici che, contenendo parti non digeribili (che spesso chiamiamo fibre), stimolano la proliferazione di batteri utili all’organismo che se ne cibano. Ad esempio, l’inulina, presente in ortaggi come la cipolla, l’aglio, il porro, ma anche l’avena, la soia e gli asparagi.

Cibi di limitare per accelerare il metabolismo

A fronte di una serie di scelte da fare per aumentare il metabolismo, ce ne saranno alcune, invece, da evitare o limitare assolutamente.

Ci sono cose che si possono fare per limitare l’assunzione di alcuni cibi e bevande che possono aumentare il metabolismo. Ecco alcuni suggerimenti:

Evitare il consumo di zuccheri semplici, soprattutto dopo i pasti;

Evitare il consumo di farine raffinate, e preferire quelle integrali o meglio ancora i cereali a chicco, per la loro integrità biologica;

Evitare il consumo di bevande zuccherine, soprattutto nelle ore serali;

Evitare di saltare i pasti;

Cercare di preferire il consumo di proteine ad ogni pasto, evitando il più possibile pasti a base di soli carboidrati;

Rimedi natuarli per accelerare il metabolismo

Arancio amaro

La Sinefrina, principio attivo del Citrus Aurantium, stimola in maniera specifica alcuni tessuti come quello adiposo.

La sinefrina incoraggia la termogenesi, aumenta il consumo calorico e attiva quindi una lipolisi piuttosto importante. Questo principio attivo aumenta quindi il metabolismo basale e riduce anche l’appetito.

Guaranà

La caffeina contenuta nei semi di Guaranà aiuta a liberare gli acidi grassi dalle riserve di grasso corporeo, con la possibilità quindi di incrementare la capacità del corpo di bruciare grassi. Le proprietà del Guaranà sono utili ad aumentare la forza e la concentrazione durante un allenamento, perciò questa pianta viene spesso utilizzata nell’ambito dell’integrazione sportiva.

Salice bianco

Il Salice bianco agisce come inibitore delle prostaglandine che ostacolano il rilascio di noradrenalina, riducendo l’energia a disposizione dei processi di lipolisi.

Garcinia cambogia

La Garcinia cambogia presenta una triplice azione: riduce l’appetito e aumenta il metabolismo, facendo sì che anche la massa grassa stoccata nel corpo sia bruciata più rapidamente.

L’acido idrossicitrico contenuto nella Garcinia va ad inibire la riduzione della sintesi di colesterolo e trigliceridi, aiuta quindi ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo e normalizza i livelli di glucosio nel sangue

Guggul

Questa gommoresina svolge un’azione ipolipemizzante capace di ridurre i valori di colesterolo LDL e contemporaneamente aumentare i valori di HDL, grazie ad un aumento del metabolismo epatico dell’LDL-colesterolo. Inoltre esercita anche un’azione stimolante nei confronti della tiroide.

Coleus

La forskolina contenuta nell Coleus ha capacità lipolitiche e induce l’aumento dell’attività dell’enzima che attiva l’ormone tiroideo T3, con effetto termogenico. Inoltre, la forskolina determina un aumento di alcune attività metaboliche, con sviluppo della massa magra: si attivano infatti la fosforilasi nei muscoli scheletrici, la liberazione dell’insulina e la sintesi degli ormoni anabolici.

Pepe nero

La piperina contenuta in questo estratto agisce da termonutriente perché in grado di stimolare la termogenesi.

Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B12

Le vitamine del gruppo B sono cofattori delle reazioni metaboliche hanno proprietà energizzanti e detossinanti: sono implicate nel metabolismo dei lipidi, dei carboidrati e delle vitamine.