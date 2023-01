Tutti hanno avuto a che fare con il mal di gola in qualche momento della loro vita. È una sensazione spiacevole che può rendere difficile deglutire o parlare. Fortunatamente, esistono diversi rimedi naturali che possono aiutare ad alleviare il dolore e il fastidio del mal di gola.

Dai semplici rimedi casalinghi, come i gargarismi con acqua salata, a quelli più complessi, come bere una tisana, esiste un’ampia gamma di soluzioni per alleviare il mal di gola.

In questo articolo esploreremo 10 rimedi naturali per il mal di gola che hanno dimostrato di funzionare. Discuteremo i benefici di ciascun rimedio e forniremo istruzioni su come utilizzarli correttamente. Alla fine, avrete una migliore comprensione di come trattare naturalmente il mal di gola e trovare sollievo.

Che cos’è il mal di gola?

Il mal di gola è una sensazione di dolore nella zona della gola. Spesso è causato da un’infezione e può essere accompagnato da altri sintomi, come naso che cola, febbre o mal di testa.

Il mal di gola può essere causato dal comune raffreddore, dovuto alla presenza di un virus. Ma può anche essere causato dallo streptococco, causato da un batterio. Il mal di gola può essere un semplice inconveniente o il segno di una grave patologia. È quindi importante visitare un medico se si avverte un mal di gola e non si è sicuri della causa. Il mal di gola è uno dei motivi più comuni per cui le persone si rivolgono a un medico.

Benefici dei rimedi naturali

Il mal di gola può essere causato da diversi fattori. I rimedi naturali possono dare sollievo a diversi tipi di mal di gola, come quelli causati da allergie o infezioni. Alcuni rimedi naturali, come le tisane, possono anche contribuire a ridurre il rischio di infezioni. Queste soluzioni sono generalmente sicure per tutte le età e sono facili da usare.

Possono essere utilizzati da persone di tutte le età, compresi i bambini. I rimedi naturali, inoltre, non comportano gli stessi effetti collaterali dei farmaci convenzionali. Per esempio, gli antibiotici possono causare effetti collaterali come diarrea e reazioni allergiche. Le persone con determinate condizioni di salute, come allergie o diabete, dovrebbero consultare un medico prima di utilizzare i rimedi naturali.

Rimedio n. 1: gargarismi con acqua salata

L’acqua salata viene utilizzata come rimedio casalingo da molti anni. È un trattamento efficace per il mal di gola lieve e può ridurre il dolore e l’infiammazione. È possibile preparare una soluzione di acqua salata in casa unendo un cucchiaino di sale a una tazza di acqua calda. I gargarismi con l’acqua salata possono anche aiutare a prevenire le infezioni e a ridurre il rischio di sviluppare un’infezione più grave.

Questo rimedio può essere utilizzato anche per trattare una piccola ustione sulla lingua o in bocca. Uno studio pubblicato nel 2002 sulla rivista Ear, Nose, and Throat Journal ha rilevato che i gargarismi con acqua salata possono ridurre la durata del mal di gola. Lo studio ha anche rilevato che può essere efficace quanto gli antidolorifici da banco, come l’acetaminofene, l’ibuprofene e l’aspirina. L’acqua salata può quindi essere utilizzata per i bambini di tutte le età.

Rimedio n. 2: Miele e limone

Anche la miscela di miele e limone può essere utilizzata per trattare il mal di gola. È facile da preparare e può essere utilizzata con o senza sale. Il miele è un antibiotico naturale e può aiutare a combattere i batteri della gola. Il limone, invece, è un antinfiammatorio naturale che può aiutare a ridurre il gonfiore della gola. I benefici del miele e del limone per il mal di gola possono essere potenziati dall’aggiunta di un po’ di sale, che può contribuire a ridurre la durata del mal di gola.

Questa miscela può essere utilizzata anche per alleviare la tosse, che è un sintomo comune del mal di gola. Lo studio pubblicato nel 2016 sul Journal of the Chinese Medical Association ha rilevato che miele e limone possono ridurre la durata del mal di gola fino a 48 ore. Può anche aiutare a prevenire lo sviluppo di un’infezione più grave. Lo studio ha rilevato che il miele e il limone possono essere efficaci quanto i farmaci da banco, come l’ibuprofene e i decongestionanti, nel trattamento del mal di gola.

Rimedio n. 3: Aceto di sidro di mele

L’aceto di sidro di mele è un altro rimedio naturale che può aiutare a curare il mal di gola. Può essere assunto per via orale o usato per via topica come gargarismo. A livello topico, si può mescolare l’aceto con acqua e usarlo come collutorio. Questo rimedio è efficace contro i batteri, i virus e i funghi che possono causare il mal di gola.

È anche un antinfiammatorio e può contribuire ad alleviare il dolore e l’irritazione della gola. Secondo uno studio pubblicato nel 2012 sull’International Journal of Dentistry, l’aceto di sidro di mele può ridurre la durata del mal di gola di quasi il 50%. Può anche contribuire a migliorare i sintomi, come il dolore, la difficoltà a deglutire e la tosse. L’aceto di sidro di mele può essere utilizzato a tutte le età e non ha effetti collaterali.

Rimedio n. 4: Tisana

È stato dimostrato che le tisane, come quelle alla camomilla o alla menta piperita, possono alleviare i sintomi di un lieve mal di gola. Può aiutare a calmare l’infiammazione e ad alleviare il dolore alla gola, rendendo più facile la deglutizione. La tisana può anche aiutare a prevenire un’infezione batterica, che può essere causata da un mal di gola.

Ha proprietà antinfiammatorie e può contribuire a ridurre l’eventuale gonfiore della gola che può essere causa di malessere. La tisana può essere assunta sia come misura preventiva sia per alleviare i sintomi del mal di gola. Funziona bene a tutte le età e non sono stati segnalati effetti collaterali negativi.

Rimedio n. 5: Aglio

L’aglio è un altro ottimo rimedio per un lieve mal di gola. Può aiutare a uccidere i batteri che causano il mal di gola e a prevenire le infezioni. Se applicato topicamente, può anche aiutare a ridurre il gonfiore. Le infezioni batteriche che causano il mal di gola possono essere trattate con antibiotici, ma le infezioni virali sono più difficili.

Le infezioni virali non possono essere trattate con antibiotici perché sono causate da diversi tipi di batteri. Possono invece essere trattate con l’aglio. Secondo uno studio pubblicato nel 2011 sul Journal of the Science of Food and Agriculture, l’aglio può uccidere i batteri che causano il mal di gola. Può anche contribuire a ridurre l’infiammazione causata dalle infezioni virali. L’aglio può essere consumato crudo o sotto forma di tè. Può anche essere strofinato sulla gola o applicato topicamente come lozione.

Rimedio n. 6: radice di altea

La radice di altea può aiutare a lenire il mal di gola e a ridurre il dolore. Può anche aiutare a prevenire le infezioni e a ridurre il gonfiore della gola. La radice di altea può essere applicata topicamente sotto forma di pomata o di collutorio. Se usata come collutorio, può essere mescolata con acqua per creare una pasta.

Secondo uno studio pubblicato nel 2010 sul Journal of Ethnopharmacology, la radice di altea può aiutare a prevenire le infezioni causate dal mal di gola. Può anche ridurre il rischio di sviluppare un’infezione più grave. La radice di altea può essere utilizzata a tutte le età e non ha effetti collaterali negativi.

Rimedio n. 7: Menta piperita

Le proprietà lenitive della menta piperita la rendono un’ottima scelta per trattare il mal di gola. Questa erba può ridurre il dolore e l’infiammazione della gola e alleviare i sintomi del mal di gola. Può anche contribuire a ridurre il rischio di sviluppare un’infezione batterica causata dal mal di gola. La menta piperita può essere consumata come tè o sotto forma di pastiglie.

Secondo uno studio pubblicato nel 2010 sul Journal of Advanced Nursing, il tè alla menta piperita può ridurre la durata del mal di gola fino al 50%. Può anche contribuire a ridurre la gravità dei sintomi, come il dolore e la difficoltà di deglutizione. La menta piperita può essere utilizzata a tutte le età e non ha effetti negativi.

Rimedio n. 8: Zenzero

Lo zenzero può aiutare ad alleviare il mal di gola e a ridurre i sintomi ad esso associati. Può anche aiutare a prevenire lo sviluppo di un’infezione batterica che può verificarsi a causa del mal di gola.

Lo zenzero può essere consumato come tè o sotto forma di pastiglie. Secondo uno studio pubblicato su Current Medical Research and Opinion, lo zenzero può contribuire a ridurre la durata del mal di gola di quasi il 75%. Può anche contribuire a ridurre la gravità dei sintomi, come dolore, tosse e difficoltà di deglutizione. Lo zenzero può essere utilizzato a tutte le età e non ha effetti negativi.