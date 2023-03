Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito web un avviso di richiamo per tutta la Fontina DOP Pascoli Italiani in confezioni da 250 grammi. Si tratta dell’unico tipo di Fontina venduto nei punti vendita Eurospin.

Il formaggio è stato prodotto dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina (marchio di identificazione dello stabilimento/produttore IT 02 2 CE) presso La Croix Noire Rue Croix Noire, 19 – 11020 Saint Christophe (Aosta).

Secondo l’avviso, il lotto di prodotto richiamato è risultato contaminato da batteri Escherichia coli (E. coli), una pericolosa fonte di intossicazione alimentare, durante i test di controllo della qualità.

Evidente quindi che il formaggio non va consumato ma riportato immediatamente al punto vendita per avere un rimborso.

Tuttavia, è stato richiamato un solo lotto di Fontina DOP Pascoli Italiani. Il lotto è il seguente:

C037105286 – data di scadenza o termine minimo di conservazione 10/04/2023

A scopo precauzionale, il ministero della Salute raccomanda ai consumatori e alle consumatrici in possesso del prodotto con la data di scadenza e il numero di lotto indicati di non mangiarlo e restituirlo in negozio, dove sarà rimborsato o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.