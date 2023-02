È stato emesso un nuovo richiamo di alimenti con la presenza di allergeni non elencati sulle etichette.

Il richiamo riguarda ora i brownies e brownies al cioccolato fondente senza lattosio e senza glutine con il marchio “Handmade”, venduti da Eurochef Italia.

Come si legge nell’avviso pubblicato sul sito del Ministero della Salute, questi prodotti contengono latte e ingredienti a base di latte, nonostante quanto indicato sulle etichetteI lotti di produzione 30183 (con data di scadenza 27 febbraio 2023) e 43632 (con data di scadenza 24 febbraio – 4 marzo 2023), nonché i brownies al cioccolato fondente con gli stessi numeri di lotto, sono stati collegati al richiamo.

Come misura precauzionale, l’azienda ha deciso di ritirare i suoi brownies dagli scaffali dei supermercati. “Se siete allergici alle proteine del latte”, ha dichiarato in un comunicato, “il consiglio è di non consumare questi prodotti”. Ad alzare l’attenzione sul tema, il decesso di una ventenne a Milano per shock anafilattico dopo aver mangiato un tiramisù vegano contenente latte.