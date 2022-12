Il Ministero della Salute ha diramato un’allerta per lotti di filetti di acciughe di una nota marca: sussiste un rischio chimico e fisico per chi li consuma a causa di un contenuto troppo elevato di istamina e di una alterazione organolettica. Tutti i dettagli per riconoscerli ed evitarli.

Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale del Ministero, nella sezione dei richiami legati a prodotti alimentari che presentano potenziali pericoli per la salute, è in corso un’allerta per cinque lotti di filetti di acciughe della Mare Blu.

Sono due le segnalazioni lanciate dagli operatori del settore: la prima riguarda un rischio chimico sui lotti 0000368375 e 0000357182 delle confezioni Verosapore che riportano come scadenze il 12/10/23 e il 15/09/23, peso netto di 90 grammi per il primo lotto e 48 grammi snocciolato sul secondo.

La seconda invece è relativa ai filetti di acciughe Classici in olio di oliva dei lotti 0000368373, 0000364577, e 0000357181 le cui date di scadenza sono l’08/10/23 e il 14/09/23, con le stesse caratteristiche di peso.

Cosa è la istamina e quali rischi comporta

Alla base del richiamo dei primi due lotti c’è la possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge. Si tratta di una molecola organica a base di ozoto che normalmente aiuta nelle risposte infiammatorie e contro le allergie.

Tuttavia, l’eccessiva presenza nei cibi può essere dannosa e provocare intossicazioni. Si trova soprattutto nei tonno e pesci azzurri (come le acciughe) e la decarbossilazione dell’istidina è alla base della cosiddetta sindrome sgombroide.

Per quanto riguarda invece i tre lotti di acciughe Classici, il motivo del ritiro è una “potenziale alterazione organolettica a causa di maturazione accelerata”: significa che i prodotti stanno diventando poco sicuri dal punto di vista igienico-sanitario.

Il ministero, nelle due circolari, raccomanda i cittadini di non consumare questi prodotti e di restituirlo al punto vendita interessato, che provvederà al risarcimento del costo. È possibile contattare la Mareblu al numero verde 800-456.500 o mandando una mail a info@mareblu.it per ulteriori informazioni.