La rosa canina è un arbusto spinoso, appartenente alla famiglia delle Rosaceae, che cresce spontaneo in tutta Italia ed Europa. La rosa canina è impiegata soprattutto all’interno di integratori alimentari come ricca fonte di vitamina C. Tuttavia, l’elevato contenuto di acido ascorbico non è l’unico aspetto interessante posseduto da questa pianta. Infatti, diversi studi hanno confermato che la rosa canina possiede un’attività antiossidante degna di nota, probabilmente da imputarsi al suo elevato contenuto di vitamina C e al contenuto di flavonoidi.

La rosa canina, inoltre, viene anche ampiamente sfruttata in ambito omeopatico. La si può trovare sotto forma di granuli, tintura madre e gocce orali, con indicazioni per il trattamento di riniti, sinusiti, infiammazioni bronchiali, pollinosi, orticaria e reumatismi.

Principi attivi delle bacche e dei fiori di rosa canina

Le bacche di rosa canina sono ricchissime di vitamina C, ben 2.200 mg per 100g, mentre ad esempio 100g di arance ne hanno solo 50 mg. Sono caratterizzate anche dalla presenza di betacarotene , che nel corpo si trasforma in vitamina A e di un altro carotenoide antiossidante, il licopene ; sono presenti anche alcune vitamine del gruppo B , in particolare B1 e B2, la vitamina E e la K.

Le proprietà delle bacche di rosa canina

Le bacche di rosa canina sono stimolanti del sistema immunitario , depurative , diuretiche (senza affaticare i reni e favorendo l’eliminazione degli acidi urici), tonificanti dei vasi sanguigni e in particolare dei capillari, ipocolesterolemizzanti (riducono il colesterolo cattivo LDL), antirughe . Vengono utilizzate nelle carenze di vitamina C e possiedono proprietà antinfiammatorie , soprattutto in caso di problematiche a livello del sistema respiratorio, come tosse e raffreddore, ma anche faringiti e tonsilliti. Aiutano anche in presenza di asma e contro forme allergiche , sia in modo preventivo sia curativo.

Come utilizzare le bacche di rosa canina

In tutti i casi indicati, il consiglio è di assumere le bacche di rosa canina sotto forma di estratto secco (titolato almeno al 10% in vitamina C) o di tintura madre . Per l’estratto secco se ne consigliano 2 grammi al dì, in 2-4 assunzioni, con acqua e durante i pasti. Per la tintura madre, se ne prendono 20-25 gocce in poca acqua 3-3 volte al giorno.

Come preparare l’infuso di bacche di rosa canina

L’infuso di bacche di rosa canina si può preparare comodamente a casa, utilizzando le bacche acquistate in erboristeria oppure raccolte con le proprie mani, lontano dai luoghi inquinati, a inizio inverno meglio se dopo una gelata (che rende morbide le bacche). Se raccolte, le bacche vanno prima ripulite accuratamente dai semi e dalla peluria contenuti all’interno. Poi vanno seccate al sole, oppure dentro a un forno ventilato (se avete un essiccatore, ancora meglio). Dopodiché le bacche secche vanno macinate, in un mortaio o con un macinacaffè. Quindi si può procedere con la preparazione della tisana. Le bacche secche e triturate vanno messe in infusione per almeno 10 minuti. La dose in genere è di 2-3 cucchiaini di bacche triturate per 150ml di acqua calda ma non bollente (per non distruggere la vitamina C che contengono). Infine, filtrare e dolcificare a piacere con miele o stevia. Gustare la bevanda calda, per un effetto rilassante, oppure anche fresca, per un effetto rinvigorente.

Prepara così un infuso contro le infezioni alle vie urinarie

La rosa canina aiuta a combattere le infezioni, in particolare quelle delle vie urinarie: per un’azione disinfettante, fai bollire per 5 minuti 250 ml di acqua con la scorza di un limone bio e 3 cm di radice di zenzero; togli dal fuoco, lascia intiepidire leggermente, filtra e unisci 6 bacche di rosa canina. Fai riposare per 10 minuti; filtra ancora, unisci 1 cucchiaino di D-mannosio (in erboristeria, farmacia oppure on line) e bevi.

Le proprietà dei fiori di rosa canina

I fiori di rosa canina sono antistress , utili contro il mal di testa , la depressione lieve , la cattiva qualità del sonno e l’ ansia . Vengono utilizzati anche per trattamenti detox e diuretici , contro i disturbi del ciclo e quelli della pre e della menopausa . Per usufruire di queste loro proprietà, usa il macerato a freddo : metti 1 cucchiaio di petali in 200ml di acqua a temperatura ambiente; lascia riposare per 8-10 ore, quindi filtra (schiacciando i petali) e bevi una volta al giorno.

Come preparare la marmellata di rosa canina

Ingredienti

• 500 g di bacche di rosa canina

• 2 chiodi di garofano

• la buccia di 1 limone grattugiata

• 200 g di zucchero di canna

• 1 cucchiaio di succo di limone

• 1 pizzico di cannella macinata

Procedimento

Procuratevi 500 g di cinorrodi, privateli del gambo e lavateli bene. Divideteli a metà togliendo i semini e soprattutto i piccoli peli urticanti al loro interno.

Metteteli in una pentola con circa 350 ml di acqua, lo zucchero e portate a ebollizione.

Fate cuocere per circa 10 minuti; poi aggiungete il succo di limone e la buccia grattugiata, i chiodi di garofano e fate cuocere a fiamma moderata mescolando spesso.

Quando il composto inizia ad addensarsi, unite la cannella.

Cuocete ancora per 10 minuti, fate la prova del piattino e invasate per la conservazione.

Rosa canina: controindicazioni