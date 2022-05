Il rusco (Ruscus aculeatus), o pungitopo, è una pianta della famiglia delle Ruscaceae. Nota per le sue proprietà vasoprotettrici e antinfiammatorie, è utile per la circolazione.

Originario dell’Europa, si trova nei boschi, prevalentemente su terreni calcarei, costituendo una delle componenti del sottobosco delle pinete e delle leccete.

Proprietà del rusco

Il rusco vanta proprietà vasoprotettrici, venotoniche e antinfiammatorie, astringenti e diuretiche. L’azione terapica esercitata da rusco, è quindi particolarmente utile per favorire e proteggere la circolazione venosa e aiutare in caso di emorroidi.

L’attività antinfiammatoria è dovuta alla suacapacità di inibire un enzima, l’elastasi 2, che è in grado di aggredire la membrana dei batteri ma che può risultare aggressivo anche sul collagene, quando il processo infiammatorio è eccessivo o cronico.

Invece la saponina aculeoside A, contrasta la vasodilatazione limitando l´adenilato ciclasi, un enzima coinvolto in tale processo che, in caso di eccessiva permeabilità capillarità, provoca ristagni di liquidi. La proprietà flebotonica è dovuta all’azione delle ruscogenine, sostanze che rendono più elastiche le pareti dei vasi contrastando così anche il ristagno linfatico. Grazie all’azione flebotonica, antinfiammatoria e diuretica è quindi un ottimo antiedema.

Grazie ai suoi principi attivi, il rusco è un rimedio particolarmente indicato per i disturbi del microcircolo. Particolarmente indicato in estratto secco, 300 mg al dì per due volte lontano dai pasti; oppure in tintura madre, 30-40 gocce per 2 volte al giorno, in poca acqua, lontano dai pasti, nei seguenti casi:

Insufficienza venosa cronica , in quanto aiuta a contrastarne i sintomi più frequenti e fastidiosi, ovvero dolore, crampi notturni, prurito, gonfiore e il senso di pesantezza alle gambe

, alleviando prurito e dolore Disturbi delle vie urinarie aiuta grazie all’azione diuretica

Flebiti, gonfiore agli arti, edema, eccesso di acidi urici, agisce come antiedema e diuretico . In questi casi è utile il decotto che si prepara facendo bollire 40-60 g di radice in un litro d’acqua per 10 minuti. Si assumono da 4 a 6 tazze al giorno

Modalità d’uso

USO INTERNO

500-750 mg di estratto secco di rusco, divise in 2 somministrazioni al giorno, lontano dai pasti



30-40 gocce di Tintura madre per 2 volte al giorno lontano dai i pasti

Controindicazioni

Le ricerche tossicologiche confermano che le preparazioni a base di Rusco hanno una ottima tollerabilità e nessun effetto collaterale. Le bacche contengono saponine, per cui se assunte in quantità eccessive, possono provocare sintomi gastrointestinali come vomito e diarrea. Da evitare per cautela in gravidanza e allattamento, è controindicato in caso di ipertensione. Consultare in ogni caso il proprio medico di fiducia prima dell’uso.