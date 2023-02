Al fine di tutelare la salute dei propri clienti, Esselunga ha provveduto a richiamare in via precauzionale un lotto di pesto al basilico genovese dop senza aglio (a proprio marchio) per possibile presenza di Salmonella.

Esselunga ha richiamato confezioni di pesto da 140 grammi con il numero di lotto pr. 01/02/2023 – data di scadenza 22/02/2023 1/2/2023. Esselunga dichiara di aver immediatamente interrotto la vendita dei prodotti richiamati non appena i funzionari si sono resi conto che qualcosa non andava.

Esselunga SpA. produce pesto di basilico genovese dop senza aglio nello stabilimento attivo in Via Giambologna n 1, a Limito Di Pioltello, in provincia di Milano (Italia).

L’azienda raccomanda ai clienti di evitare di consumare il prodotto con un determinato numero di lotto e di restituirlo in uno dei suoi negozi, dove saranno rimborsati anche senza avere lo scontrino.