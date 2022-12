Il ministero della Salute, a tutela della salute dei consumatori, ha segnalato sul proprio sito internet, dedicato agli avvisi di richiamo dei prodotti, il richiamo in via precauzionale del lotto di salame Milano a marchio “LA BOTTEGA DEL GUSTO” per la possibile presenza di Salmonella, riscontrata durante analisi effettuate in autocontrollo.

Il prodotto in questione è venduto da Eurospin Italia S.p.A. in forme intere da 350 grammi con il numero di lotto L22D259 e il termine minimo di conservazione 17/01/2023. Il salame Milano richiamato, fa sapere Eurospin, che la vendita del prodotto è stata tempestivamente bloccata.

Il salame Milano è stato prodotto dall’azienda Egidio Galbani S.r.l. nello stabilimento attivo di VIA FLAVIO GIOIA, 8, 20149, nella città metropolitana di Milano. A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto indicato e riportarlo in qualsiasi punto vendita della catena, dove sarà rimborsato anche senza lo scontrino.