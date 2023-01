Il ritmo frenetico della vita può portarci a mangiare male, a fare scelte alimentari poco salutari e a saltare i pasti. In un nuovo studio, i ricercatori suggeriscono che saltare uno dei tre pasti standard potrebbe avere gravi ripercussioni.

Uno studio condotto su 24.011 adulti statunitensi di età superiore ai 40 anni ha rilevato che il consumo di un solo pasto al giorno è legato a un maggior rischio di mortalità rispetto a chi consuma tre pasti al giorno.

In particolare, chi salta la colazione ha un rischio maggiore di subire un infarto o un ictus rispetto a chi la consuma regolarmente. Inoltre, le persone che saltano il pranzo o la cena potrebbero danneggiare la loro salute anche più di quanto pensino: hanno il 60% di probabilità in più di morire per qualsiasi causa, comprese le malattie cardiovascolari (CVD).

I ricercatori hanno anche scoperto che consumare due pasti consecutivi nell’arco di 4-5 ore è associato a un aumento del rischio di morte per tutte le cause.

Lo studio

Oltre il 30% dei partecipanti allo studio consumava regolarmente meno di tre pasti al giorno. I più giovani, i maschi e le persone di colore non ispaniche con un’istruzione o un reddito inferiore avevano maggiori probabilità di saltare i pasti.

Le persone che saltavano i pasti avevano anche maggiori probabilità di fumare, bere alcolici e mangiare cibi meno nutrienti.

Per le persone che saltano i pasti, l’organismo tende ad assumere più energia in una sola volta in un secondo momento, il che può causare squilibri e portare a un deterioramento dei processi metabolici.