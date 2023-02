Probabilmente l’avete già sentito dire: “La sedentarietà non fa bene alla salute”. Ed è vero!

Lavorate per molte ore incollati alla sedia? Che la sedentarietà non faccia bene alla salute dovrebbe essere chiaro a tutti: scatena diverse malattie croniche come quelle cardiologiche, il diabete o alcuni tipi di cancro e, infatti, le linee guida dell’OMS raccomandano di “stare meno seduti e muoversi di più”.

Ma quanto è sufficiente? E quali sono le attività migliori per voi? Un nuovo studio ha fatto i conti.

Esistono varie strategie che le persone hanno consigliato per migliorare la propria salute, ma per quanto tempo? E quali “movimenti” sarebbe meglio fare?

Le ricerche hanno dimostrato che è meglio camminare due minuti al giorno ogni ora, oppure camminare a passo sostenuto per 30 minuti al giorno per cinque giorni alla settimana. È stato anche raccomandato di fare da 30 a 40 minuti di qualsiasi tipo di esercizio fisico “moderato o vigoroso” ogni giorno.

L’ultima strategia anti-sedentarietà arriva da un team di ricercatori statunitensi che si sono chiesti: qual è, precisamente, la quantità minima di camminata che è sufficiente fare ogni giorno per compensare gli effetti nocivi dello stare seduti?

La risposta del loro studio, pubblicato sulla rivista Medicine & Science in sports & Exercise, è semplice e precisa: alzarsi dalla sedia per fare una passeggiata leggera (anche in ufficio o a casa) di cinque minuti ogni mezz’ora.

I ricercatori hanno scoperto che coloro che camminavano almeno cinque volte alla settimana per 30 minuti erano in grado di ridurre il rischio di morte prematura del 24% rispetto a coloro che non facevano pause dalla seduta nello stesso periodo di tempo.

I ricercatori sono giunti a questa conclusione misurando le variazioni dei livelli di zucchero nel sangue e della pressione sanguigna, due importanti fattori di rischio per le malattie cardiache, monitorando 11 adulti sani di mezza età e anziani.

Li hanno fatti sedere nel loro laboratorio per otto ore, ovvero una giornata lavorativa standard, nel corso di cinque giorni.

In uno di questi giorni, i partecipanti sono rimasti seduti per tutte le otto ore con brevi pause per andare in bagno, mentre negli altri giorni si sono alzati per camminare leggermente.

Ad esempio, in un giorno i partecipanti hanno camminato per un minuto ogni mezz’ora, mentre in un altro per cinque minuti ogni ora.

I ricercatori hanno riscontrato un aumento significativo dei livelli di zucchero nel sangue dopo questi periodi più lunghi di seduta, nonché un aumento dei livelli di pressione sanguigna durante tutti e cinque i giorni lavorativi trascorsi seduti.

Programma salva cuore e salva umore

I ricercatori hanno scoperto che le persone che camminavano per cinque minuti ogni mezz’ora avevano ridotto notevolmente i livelli di zucchero nel sangue dopo aver mangiato a pranzo.

Inoltre, anche la loro pressione sanguigna era migliorata. Infatti, rispetto a coloro che erano rimasti seduti tutto il giorno, quelli che camminavano cinque minuti ogni mezz’ora avevano ridotto sostanzialmente i livelli di zucchero nel sangue: in particolare, dopo aver pranzato, di quasi il 60%.

Inoltre, poiché la sedentarietà provoca a lungo andare stati ansiosi e depressivi, i ricercatori hanno chiesto ai partecipanti di valutare il loro benessere mentale con un questionario.

È emerso che coloro che avevano camminato cinque minuti ogni mezz’ora erano di umore migliore alla fine della giornata e si sentivano meno affaticati del solito.

Lavoro e sedentarietà

La sedentarietà è ormai considerata una malattia. Con il progresso della tecnologia, i lavoratori passano sempre più tempo seduti.

I benefici per la salute derivanti dall’essere attivi sono diventati meno importanti, dal momento che ci aspettiamo una vita sana e longeva, per non parlare dei costi dell’assistenza sanitaria globale.

Il nostro studio vuole sensibilizzare i datori di lavoro a promuovere un modo di lavorare più sano e redditizio per tutti: anche se può sembrare controintuitivo, fare pause regolari per camminare può effettivamente aiutare i lavoratori a essere più produttivi che lavorare senza fermarsi per ore.

D’altra parte, la sedentarietà è ormai considerata una malattia; con il progresso della tecnologia, la quantità di tempo che gli adulti trascorrono seduti è aumentata costantemente dall’inizio della pandemia di CoVID-19 che ha incentivato il telelavoro.

Ed ecco che la nostra aspettativa di una vita sana e longeva è svanita, per non parlare di tutti i costi associati all’assistenza sanitaria globale!

Torniamo a noi e alla nostra sedia davanti al PC? Potrebbe valere la pena di sperimentare questa nuova strategia anti-sedentaria che in realtà richiede uno sforzo minimo: c’è solo un problema: ci ricorderemo di interrompere ogni 30 minuti per camminare un po’? Un timer sulla scrivania potrebbe essere utile!